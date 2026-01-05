生擒馬杜羅︱巴士司機變國家領袖一生傳奇 寸美國「來捉我呀」成經典︱有片

當地時間1月3日凌晨，美軍對委內瑞拉首都加拉加斯進行空襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，事件震驚國際社會。無論委內瑞拉這個位處南美洲北邊的國家，和馬杜羅亦瞬即成為國際焦點。

馬杜羅從巴士司機逐步成為坐擁全球最多石油蘊藏量的領袖，由拉美知名「反美鬥士」，到被美國列為「毒品恐怖主義」頭號懸賞目標，更被美軍由自己的的國家強行抓到美國，絕對是歷史上充滿傳奇的國家領袖。

貧民區成長披頭四粉絲

馬杜羅生於1962年11月23日。英國《衛報》稱，他的父親是工會領袖。馬杜羅在加拉加斯貧民區長大，高中時期便參與學生工會活動。青年時代，他深受上世紀60-70年代反文化運動影響，是披頭四樂隊（The Beatles）和齊柏林飛艇（Led Zeppelin）的樂迷。



1986年，24歲的馬杜羅前往古巴哈瓦那，參加了由古巴共產黨青年聯盟組織的「胡利奧·安東尼奧·梅拉國家幹部學校」的年度培訓課程。結束古巴培訓回國後，他在加拉加斯地鐵公司擔任多年的巴士司機，並積極投身工會活動。

查韋斯點名接班人

1990年代初期，馬杜羅加入委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Rafael Chavez Frias）創立的「革命玻利瓦爾運動-200」（MBR-200）。英國廣播公司（BBC）稱，查韋斯因政變失敗入獄，馬杜羅一直參與爭取查偉斯獲釋的活動。



隨著查韋斯通過選舉上台，馬杜羅於1998年當選眾議員，進入國民議會。2005年，他當選為國民議會議長，成為立法機構的首腦。2006年，查韋斯任命他為外交部長。



2012年，查韋斯在赴古巴進行癌症手術前，公開點名馬杜羅為副總統，並稱其為自己的政治繼承人。2013年3月5日查韋斯去世後，馬杜羅成為代理總統職務，並於同年4月贏得大選，正式繼任總統。

公開稱美國是「懦夫」

委內瑞拉自查韋斯年代，已與美國關係緊張。馬杜羅不時在隔空「開火」嗆聲，其中最經典一定是去年8月，馬杜羅在公開場合嗆美國「來抓我啊，我等你啦」，又稱美方是膽小鬼，甚至說「別讓老子等太久」 （Come for me……I'm waiting for you here in Maraflores! Don't take too long to arrive, coward!）。影片在馬杜羅被捉走後，白宮又在IG上貼出。

上周六（3日），馬杜洛被美軍押解途中，還笑著向一旁的圍觀者說「新年快樂」（Happy New Year）。

去年12月22日，美國總統特朗普表示，馬杜羅下台將是「明智」之舉。馬杜洛不甘示弱反駁表示，特朗普「最好」聚焦在國內問題上，而不是威脅委內瑞拉。

2026年1月1日，馬杜羅證實於2025年11月21日與美國總統特朗普通話，雙方通話時長為10分鐘。馬杜羅表示，此前與特朗普通話的氣氛友好、相互尊重，但他強調，不希望兩國之間發生任何形式的軍事對抗或戰爭行為，「不要戰爭，要和平」。