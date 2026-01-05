Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本一魚王︱東京豐洲市場新年吞拿首拍 $2500萬成交創新高

更新時間：11:50 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:50 2026-01-05 HKT

日本東京豐洲市場周一（5日）清晨舉行新年例行的吞拿魚拍賣，其中1條藍鰭吞拿以超過5.1億日圓（約2500萬港元）成交，創下自1999年有紀錄以來的最高價格。豐洲市場每年新年首次拍賣會上，最高價成交的藍鰭吞拿魚被視為年度「魚王」，又稱「日本一」。

每公斤210萬日圓

這條藍鰭吞拿是在青森縣大間町捕獲，重達243公斤，由東京築地的壽司連鎖店壽司三味的喜代村中標，價格遠超過去最高價、2019年的3億3360萬日圓（約1642.6萬港元，等於每公斤210萬日圓（10.3萬港元）。

這條史上最貴吞拿由由東京築地的壽司連鎖店壽司三味的喜代村中標。法新社
這條史上最貴吞拿由由東京築地的壽司連鎖店壽司三味的喜代村中標。法新社
這條藍鰭吞拿創下自1999年有紀錄以來的最高價格。法新社
這條藍鰭吞拿創下自1999年有紀錄以來的最高價格。法新社
東京豐洲市場舉行新年首拍。法新社
東京豐洲市場舉行新年首拍。法新社

得標業者木村清表示，當他看到這條藍鰭吞拿時就知道一定要買下來，因此出手競拍到最後，如此高價確實讓他感到有點意外，不過他希望讓更多人能夠品嘗到並從中獲取元氣。

舉行「解體秀」 供應給顧客

這條「一番鮪」周一下午1時30分左右，在築地的壽司三味本店舉行「解體秀」後供應給顧客，售價與店內平日價格相同，赤身398日圓、中腹498日圓、大腹598日圓，也會送到其他分店販售。

喜代村社長木村清受訪時表示，本以為可以用再低一點的價格買到，沒想到價格一路飆升。不過他也說，高價得標是希望景氣轉好。希望大家品嘗這條象徵好兆頭的鮪魚後，因此得到元氣。

刷初競標史新紀錄

這次得標金額比喜代村2019年拍下的3億3360萬日圓，高出近1.8億日圓，刷初競標史新紀錄。

青森大間產的吞拿連續15年拍出市場最高價，公會會長小鷹勝敏對於價格喊到5億圓，表示非常驚訝，代表是對大間吞拿漁夫們努力的肯定。

豐洲市場的海膽初競標也創最高價，北海道產的海膽喊到400公克3500日圓，是前年的5倍。

