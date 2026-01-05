空襲委內瑞拉 | 馬杜羅今紐約聯邦法院出庭 遭拘押中心惡劣環境曝光

被美軍拘捕的委內瑞拉總統馬杜羅將於美東時間周一（5日）中午，在紐約市聯邦法院首次出庭。庭審將由法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）主持，根據紐約南區聯邦法院日前公布的替代起訴書，馬杜羅多名家人及內閣成員被控毒品恐怖主義等罪名。



有指，馬杜羅目前被關押在布魯克林大都會拘留中心，牢房面積約6平方米，設有金屬桌及一體式不鏽鋼馬桶和洗手盆。該處環境被形容為「令人作嘔」、「駭人聽聞」，以骯髒不堪、長期人手不足、獄中暴力事件頻傳及經常停電而惡名昭彰。



《人民日報》海外版客戶端「海客新聞」報道，該押留中心建於上世紀90年代，曾關押過包括愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell ）、說唱巨星庫姆斯（Sean John Combs）、被控謀殺醫療保健公司首席執行官的路易吉·曼吉奧內（Luigi Mangione）等人。

牢房面積約6平方米

目前馬杜羅被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心，司法部長邦迪3日通過社交媒體發消息說，馬杜羅及其夫人弗洛雷斯已被紐約南區聯邦地區法院起訴。邦迪沒有使用馬杜羅的委內瑞拉總統頭銜，並聲稱馬杜羅被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪」。

相關新聞：空襲委內瑞拉 | 馬杜羅兒子呼籲人民上街 抗議美軍入侵抓走總統

馬杜羅（左二）被押解下機。路透社

馬杜羅被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪」等罪名。法新社

馬杜羅被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心。法新社

紐約布魯克林大都會拘留中心外有武裝人員駐守。法新社

起訴書含3條沒收條款

此外，還有3條沒收條款，分別是：第一，沒收與第一項和第二項毒品罪相關的所有直接和間接犯罪所得；第二，沒收與第三、第四項槍枝罪相關的槍械與彈藥；第三，替代財產條款，如可沒收財產已被轉移、隱匿、貶值、混同等，控方沒收被告其它財產作為替代，以同等價值補足。

相關起訴書是美國聯邦政府持續15年追查的一宗毒品走私案的一部份，馬杜羅本人也曾被列為被告長達6年。

主審法官曾處理多宗矚目案

美國有線新聞網（CNN）指出，92歲的赫勒斯坦法官由時任總統克林頓任命，已負責此案10多年。曾處理過多宗備受矚目的案件。

美軍上周六（3日）凌晨對委內瑞拉發動空襲，並派出特種部隊抓走馬杜羅夫婦，之後被空運到紐約面臨刑事指控。。總統特朗普當天中午在海湖莊園發表講話，承認今次美國軍事行動的目標就是抓捕馬杜羅，並稱美國將接管委內瑞拉，直至實施安全過渡。