北韓發射高超音速導彈 金正恩：因應地緣政治危機 提升核戰遏制力

北韓官方朝中社周一報道，朝軍周日進行高超音速導彈發射訓練，導彈從平壤市力浦區往東北方向發射後，擊中設定在東部海域1000公里之外的目標。國務委員會委員長金正恩到場視察，強調當前的地緣政治危機以及多重國際事件，說明提升核戰爭遏制力的必要性。

擊中1000公里外目標

朝中社未具體說明金正恩所指的國際事件，但外界普遍認為，可能與美國對委內瑞拉實施空襲並抓捕委國總統馬杜羅夫婦有關。

金正恩視察高超音速導彈發射訓練。法新社

金正恩視察引導武器工廠。法新社

金正恩強調，近期在推進核武力實用化、實戰化方面取得一系列重要成果。法新社

報道指，今次發射訓練旨在評估高超音速武器體系的準備狀態，驗證和確認其任務執行能力，提升導彈兵的實戰操作水準，並對戰爭遏制力的持續性、有效性和機動性進行綜合評估。

金正恩對演習結果表示滿意，稱這次訓練完成重要的國防技術課題，導彈部隊充分展現國家核武裝的準備態勢和可靠性。

推進核武力實用化

他強調，近期在推進核武力實用化、實戰化方面取得一系列重要成果，並指出必須持續更新軍事手段，尤其是攻擊性武器體系。

報道未披露導彈的具體型號和參數，但南韓韓聯社分析指，綜合射程和飛行軌跡等因素指出，此次試射可能是在被稱為朝版「伊斯坎德爾」的KN-23系列導彈上搭載高超音速滑翔飛行器（HGV）形狀彈頭的高超音速導彈「火星-11戊」。