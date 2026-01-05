空襲委內瑞拉 | 馬杜羅兒子呼籲人民上街 抗議美軍入侵抓走總統

委內瑞拉總統馬杜羅的國會議員兒子格拉（Nicolas Maduro Guerra）呼籲委內瑞拉人民走上街頭，抗議美軍抓走馬杜羅並將他轉移到紐約監獄。

35歲的格拉在社交媒體發布音頻講話說：「你們會在街頭看到我們，你們會在人民身邊看到我們，你們會看到我們高舉尊嚴的旗幟。」

相關新聞：

空襲委內瑞拉｜委國防部長：馬杜羅保安團隊大量傷亡 呼籲民眾恢復日常生活

格拉也被美國起訴。美聯社

格拉（右）與父親馬杜羅（中）及繼母弗洛雷斯。美聯社

馬杜羅的支持者在加拉加斯街頭抗議，要求美方釋放馬杜羅。路透社

籲團結捍衛國家主權

格拉指出：「他們想讓我們顯得軟弱，但我們絕不會示弱。」他呼籲委內瑞拉人民團結一致，保持動員狀態，捍衛國家主權。

格拉與父親和繼母弗洛雷斯一同被美國當局指控犯有「毒品恐怖主義罪」。格拉首次被列入被告，被控串謀走私可卡因，以及非法持有機槍和破壞性裝置，起訴書中稱其為「王子」。

美軍將馬杜羅從首都加拉加斯抓走並帶離該國的行動進行得天衣無縫，引發外界猜測馬杜羅是被其核心圈子中的人出賣。

「歷史自會證明誰是叛徒」

格拉也呼應了這些傳言說：「歷史會證明誰是叛徒，歷史會揭露真相。我們拭目以待。」

格拉生於1990年，為馬杜羅與第一任妻子所生，是委內瑞拉聯合社會黨成員，曾擔任國民議會議員、國家電影學校校長等公職。馬杜羅後來收養了第二任妻子弗洛雷斯的3個孩子。

周日，一些馬杜羅的支持者出現在加拉加斯街頭，揮舞著旗幟，舉著印有馬杜羅頭像的海報進行示威。

在周六凌晨的突襲中被美國突擊隊生擒後數小時，63歲的馬杜羅和69歲的弗洛雷斯就被關押在紐約的一所監獄裡。

馬杜羅定於周一中午在紐約聯邦法院出庭，正式被告知對他的指控。他的副手羅德里格斯已被任命為委內瑞拉代理總統。