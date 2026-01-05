空襲委內瑞拉｜代理總統首次召開內閣會議 邀美制定合作議程 軍方啟動全面備戰狀態

委內瑞拉代理總統羅德里格斯周日（4日）在總統府主持首次內閣會議，今次會議旨在制定戰略方針，應對美國政府的不公正行為，呼籲和平、安寧、國家團結，維護民族精神。羅德里格斯強調，有必要在不干涉彼此內政的基礎上，推動與美國建立平衡關係，並向美國總統特朗普「喊話」，指「我們的人民和我們的地區值得享有和平與對話，而非戰爭」。而委內瑞拉國防部發布政府公報表示，該國已啟動全面戰備狀態。

羅德里格斯在Telegram發文說：「我們認為，在主權平等和互不干涉的基礎上，推動美國與委內瑞拉、委內瑞拉與本地區各國之間建立平衡、相互尊重的國際關係是當務之急。我們邀請美國政府共同制定一項促進共同發展、在國際法框架內、加強持久共存的合作議程。」

相關新聞：

空襲委內瑞拉 | 美軍空襲波及民宅釀平民死亡 古巴：32名該國公民喪生

委內瑞拉國防部長洛佩斯（左二）表示，已全面啟動備戰狀態。法新社

羅德里格斯（右）接替馬杜羅（左）出任代理總統。法新社

向特朗普「喊話」

羅德里格斯向特朗普「喊話」：「我們的人民和我們的地區值得享有和平與對話，而非戰爭。這始終是尼古拉斯·馬杜羅總統的堅定立場，也是當前整個委內瑞拉的心聲。」

電視畫面顯示，羅德里格斯與另外2名馬杜羅的忠實擁護者：國防部長洛佩斯和內政部長卡韋略一同坐在總統府的一張桌子旁。

防長與內長同出席會議

委內瑞拉一名高層官員說，委內瑞拉將持續團結在總統馬杜羅之下。

洛佩斯指出，這次突襲造成的傷亡規模巨大，其中包括軍方與平民，但具體數字及身份尚未完全核實。據《紐約時報》報道，一處公寓大樓遭襲擊，至少造成40人傷亡，但目前尚不清楚死傷者中平民與軍方人員比例。

洛佩斯稱，該國已啟動全面戰備狀態，委軍方將繼續動用一切可用力量，維護軍事防禦、國內秩序及和平，以對抗帝國主義侵略，確保國家的自由、獨立和主權。

內政部長：委內瑞拉只有馬杜羅總統

他同時呼籲委內瑞拉民眾恢復日常生活，包括工作、貿易及教育活動，強調「今天發生在委內瑞拉的事，也可能發生在任何國家或政府身上」。

內政部長卡韋略在執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的一段錄音中說：「革命力量的團結在此獲得充分保障，這裡只有一位總統，他的名字叫馬杜羅，大家不要因敵人挑釁而上當。」