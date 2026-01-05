Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國柏林電網疑遭左翼分子縱火 3.5萬戶家庭受影響

德國首都柏林西南部近日有電網疑遭縱火，導致數萬戶停電。當地官員週日表示，事件可能是極左派激進分子所為。

停電情況或持續數天

柏林電網公司（Stromnetz Berlin）週六表示，這宗疑似縱火事件可能導致多達45,000戶家庭停電，停電情況可能持續至1月8日。截至週日，電力恢復工作仍在進行中，約有35,000戶家庭及1,900家商業用戶仍受影響。

事件發生後，當地媒體刊登了一封據稱來自極左派激進組織「火山集團」（Volcano Group）的聲明信，宣稱對事件負責，並指出其行動針對的是以化石燃料為基礎的能源產業。

柏林內政部長施普蘭格（Iris Spranger）在社交平台X表示：「安全部門已確認這封認領信為真，我強烈譴責這宗對柏林市民及訪客的人道攻擊，調查仍在進行中。」

報道指出，這已非「火山集團」首次發動電力設施攻擊。去年9月，柏林曾發生疑似縱火攻擊兩個高壓電塔的事件，約50,000戶家庭停電，與該組織2024年針對特斯拉格倫海德工廠電力供應的知名攻擊手法相似。

