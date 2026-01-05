空襲委內瑞拉︱美軍行動致加勒比海空域大亂 全美逾千班機取消 航班陸續恢復正常

美國軍方日前在委內瑞拉展開行動拘捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro），一度導致加勒比地區空域受阻。隨着限制逐步解除，多家航空公司表示，受影響航班正陸續恢復正常。

美國多間航空公司取消航班

美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）、精神航空（Spirit Airlines）及捷藍航空（JetBlue Airways）於周六清晨起陸續取消航班，以配合美國聯邦航空管理局（FAA）對加勒比海空域實施的關閉措施。

美國聯邦航空管理局在向飛行員發出的通告中表示，關閉空域是「由於正在進行的軍事活動，對飛行安全構成風險」。美國聯邦航空管理局其後拒絕就事件作進一步評論。美國運輸部長肖恩・達菲（Sean Duffy）在社交平台X上表示，相關空域限制將在「適當時候」解除。

美國航空（American Airlines）宣布，將在加勒比地區增加航班及改用較大型客機，額外提供約3,000個座位；捷藍航空（JetBlue）亦表示，預期可恢復正常運作。航班追蹤網站Flightradar24顯示，周末期間加勒比東部空域活動明顯減少，一度接近空蕩。

受加勒比空域關閉及天氣等因素影響，全美周六合共取消逾1,000班航班。其中，波多黎各亦出現嚴重干擾。社交媒體流傳的影片顯示，聖胡安通往路易斯·馬林國際機場的道路人車稀少，機場離境區及安檢通道幾乎空無一人，航班資訊屏幕多顯示「取消」。

該機場周六在社交平台表示，因應委內瑞拉的軍事行動，聯邦航空管理局（FAA）下令實施臨時空域限制，包括波多黎各在內的相關區域均受影響，導致美國航空營運的大部分商業航班暫停或取消，但外國航空公司及軍用飛機不在限制之列。

當局呼籲旅客出發前務必向航空公司查詢最新航班狀況，以免行程受阻。