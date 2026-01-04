Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉︱神秘人落注25萬贏315萬 成功預測馬杜羅下台

即時國際
更新時間：22:55 2026-01-04 HKT
發佈時間：22:55 2026-01-04 HKT

美軍3日發動軍事行動突襲委內瑞拉，以極快速度將總統馬杜羅押解回美國。外國預測平台Polymarket中，有人「神預測」成功押注馬杜羅將下台，短短四日內獲利率逾12倍，引起各界關注。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱馬杜羅穿運動服被捕照成熱話 網民：Nike變最大贏家

有指，該帳號2025年12月建立，近四日共押注32,537美元（約25.3萬港元）馬杜羅將在今年1月31日前失勢。美國總統特朗普派兵逮捕馬杜羅，該帳戶即獲利404,222美元（約315.3萬港元），回報率達12.42倍。

回報率逾12倍

有指，該帳戶也同時落注，預計特朗普將動用戰時權力對付委內瑞拉、美國將在1月底前入侵委內瑞拉。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤

管轄預測市場的美國商品期貨貿易委員會（CFTC），通常禁止建立與戰爭、恐怖主義、暗殺等有違公眾利益事件的合約。這個帳戶設立在Polymarket未開放給美國用戶的全球版平台，因此不受美國法律管轄。Polymarket另有開放給美國用戶的平台。

