空襲委內瑞拉︱馬杜羅穿運動服被捕照成熱話 網民：Nike變最大贏家

美軍3日突襲委內瑞拉，帶走該國總理總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻，隨後美國總統特朗普在社群平台公布馬杜羅被鎖上手扣的照片。有網民留意到，馬杜羅當時所穿的全套Nike Tech服裝，相關搜尋數量意外暴增，有人直言「Nike成了最大贏家」。

香港時間4日凌晨約12時半，美國總統特朗普在社交媒體Truth Social發布一張馬杜洛在硫磺島號的照片。畫面中，馬杜洛雙手被銬，戴著眼罩和耳罩，即時掀起一股「囚犯時尚」的討論。網友發現，馬杜羅全身的服飾大有來頭，包括他身上的Nike Tech灰色連帽外套與長褲，全套售價260美元（約2028港元）。



此外，有網民亦發現，馬杜羅所戴的是Flintronic黑色耳罩，售價約11.99美元（約93港元台幣），眼罩則是Wanme品牌，價格約6.99美元（約54港元）。



X平台上有外國專頁指，自從馬杜羅被捕照片公布後，Google搜尋Nike Tech的熱度飆升，還稱「Nike成了最大贏家」。有網民更建議，Nike應該把握這股熱潮，將這套服裝改名「馬杜羅灰」。