緬甸大選首輪投票結果出爐 親軍方政黨奪九成席位

緬甸於2021年軍事政變後首次舉行大選，官方公布首階段點票結果顯示，親軍方的聯邦鞏固與發展黨（USDP）取得壓倒性勝利，贏得下議院九成以上席位。

親軍方政黨奪九成席位

去年12月28日緬甸内比都一處投票站排隊投票的選民。路透社

據法新社報道，聯邦選舉委員會（UEC）於周六及周日透過官媒公佈部分結果，USDP已奪得96個下議院議席中的87席，約佔九成。另有六個少數民族政黨共贏得九席。根據《緬甸環球新光報》披露的數據，USDP亦在首階段公布的15個地區及邦級選區中拿下14席。該黨早前已宣稱在投票中取得「壓倒性勝利」。

選舉被批缺民主 外界憂軍方進一步固權

今次選舉被視為軍政府試圖藉選舉鞏固統治的重要一步。反軍政黨被禁止參與，引發聯合國及多個西方國家、人權組織強烈批評，指選舉缺乏公平性與民主基礎。官方數據顯示，首階段投票於去年12月28日舉行，投票率僅為52%，約有600萬人投票。

緬甸大選共分三階段進行，第二及第三階段將分別於1月11日及25日舉行。軍政府聲稱，分階段投票有助促進政治穩定；但民主監察團體警告，選舉結果或進一步鞏固軍方統治，加深國內政治分裂與民眾不滿。

