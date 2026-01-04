瑞士除夕夜酒吧大火釀至少40死　法籍夫婦經營者涉過失殺人受查

路透社報道，檢察官周六表示，兩名經營瑞士酒吧的人員因涉嫌過失殺人等罪行正在接受刑事調查，該酒吧在新年夜派對期間起火，造成至少40人死亡。

火災發生兩天後，有119 人受傷，其中包括嚴重燒傷，當局仍在努力確認衆多受害者的身份，同時開始關注這宗悲劇發生原因。

警方視察酒吧火災現場。路透社

酒吧外面。路透社

兩經營者涉過失殺人受查

瑞士瓦萊州（Valais）檢察官在聲明中表示，這家酒吧的兩名經營者涉嫌過失殺人、過失致人身體傷害及過失縱火等罪行。這家酒吧位於瓦萊州，附近是高檔滑雪勝地克萊恩-蒙塔納。檢察官沒有透露這兩名經營者的姓名。

瓦萊州警方在初步調查後指出，火警懷疑由煙火表演引燃酒吧內用作隔音的泡棉物料而引起。由於災情嚴重，瑞士多間醫院不勝負荷，部分重傷者需送往鄰國醫院接受治療，當中很多為青少年。

受傷者大部分是年輕人。路透社

瑞士司法部長甄士（Beat Jans）周六在現場召開新聞發布會表示，目前當局首要任務是為傷者提供最佳醫療救治，並確認死者身份。他強調，追究責任同樣重要，並表示聯邦委員會對執法部門的調查工作充滿信心。

瓦萊州首席檢察官皮盧（Olivier Pilloud）表示，調查將涵蓋事故的所有環節，包括酒吧的容納人數、緊急出口安排、建築翻新工程及用料安全性等。

兩夫婦為法籍營業者

多家歐洲媒體報道，該酒吧由法國籍傑克·莫雷蒂（Jacques Moretti）及其妻子潔西卡共同經營。莫雷蒂告訴媒體，Le Constellation酒吧在過去 10 年裡接受過三次檢查，一切都按照規定進行。 事發時莫雷蒂不在場，而潔西卡成功逃生但受輕傷。目前，兩人均被列為刑事調查對象。