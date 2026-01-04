Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日大臣小野田紀美瀡滑梯「巨躉」鋤地 影片爆紅網民笑可無限Loop

更新時間：12:07 2026-01-04 HKT
發佈時間：12:07 2026-01-04 HKT

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美昨日在X平台發文，公開自己溜滑梯的畫面，逗趣的影片引發網友熱烈討論，稱「可以無限循環一直看下去」、「這大臣也太可愛了吧」。

相關新聞：高市早苗政府最年輕閣員成新星 小野田紀美曾任模特兒被讚「氣場超強」

回到岡山縣過年的她，在X張貼她造訪西粟倉村的圖書館。她發文介紹，這座圖書館大量使用西粟倉村的木材，是一座感覺很舒服的圖書館，並稱這裡有一座大人也能玩的溜滑梯，備註「體重有點份量的人滑起來會變成這樣，還請特別小心」。

小野田紀美因為率直爽朗的作風、直接和記者互嗆的場面等，屢屢引發話題。 

 

