李在明訪華︱重提獲贈小米手機 讚習幽默有魅力

去年11月，習近平國事訪問南韓期間，向李在明贈送中國的小米手機。李在明當時笑問手機通訊是否安全，習近平笑着回應：「檢查一下有否後門（通常指內建的秘密程式）」。李在明在央視訪問中重提此事，稱當時是半開玩笑，習近平卻爽快幽默地作出回應，這種互動讓南韓民眾對習近平的人格魅力留下深刻印象。

稱習近平是真正可靠鄰居

李在明接受央視專訪時，提及中韓元首去年11月會晤的情形，形容習近平是一位卓越且視野開闊的領導人。「通過與習近平主席的接觸，我感受到他是一位真正可靠的鄰居，是能夠攜手前行、相互幫助的夥伴。令我意外的是，習近平主席談吐幽默。當時我就一份手機禮物跟他半開玩笑，他十分爽快地回應了。」



李在明說：「這樣的互動也讓大韓民國國民對習近平主席的人格魅力留下了非常好的印象。在我看來，這正是韓中關係應有的樣子。從表面上看，當前確實存在不少困難局面，但這些困難可以通過持續溝通去化解。」

這位62歲的韓國總統曾多次強調，韓國要推行以國家利益為中心的「務實外交」。

他對央視說，中國有句話叫「實事求是」，「在安全領域，與美國的合作對我們而言是不可迴避的現實，畢竟我們是軍事同盟關係，經濟關係也確實在不斷深化。但這並不意味着，韓中關係就應當走向對立或衝突，這對韓國的國家利益毫無益處。」