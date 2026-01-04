Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜特朗普警告哥倫比亞總統佩特羅　指其向美國輸送毒品「要小心點」

即時國際
更新時間：01:45 2026-01-04 HKT
發佈時間：01:45 2026-01-04 HKT

特朗普香港時間周日（4日）凌晨在海湖莊園舉行記者會，交待美軍成功抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子的行動，指兩人「將面臨美國司法審判」，因他們對美國及其公民實施「致命的毒品恐怖主義活動」而在紐約南區被起訴。

在記者提問時，特朗普公開警告哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）「要小心點（He does have to watch his ass）」，並重申自己早前的相關言論。

哥倫比亞總統佩特羅。路透社
特朗普表示，他仍然堅持先前的說法，指控哥倫比亞涉及製造可卡因，並將毒品輸送至美國，形容相關行為對美國構成嚴重威脅。他說：「他們在製造可卡因，然後把毒品送進美國，所以他確實要小心自己的處境。」

另外，特朗普在記者會上被問及，他提到美國希望「以穩定環境包圍自己」，是否也針對古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）。特朗普說：「古巴是我們最終會討論的議題，因為古巴現在是一個失敗的國家。我們希望幫助人民，也希望幫助那些被迫離開古巴、在美國生活的人。」

古巴總統卡內爾。路透社
魯比奧：古巴政府應該「擔心」

他提到美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），指出魯比奧是古巴流亡者的後代。魯比奧表示：「總統說的話，你應該認真對待。如果我住在哈瓦那，而且身處政府，我會感到擔心。」

