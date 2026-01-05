空襲委內瑞拉｜特朗普：對哥倫比亞行動「聽起來不錯」 再威脅「重創」伊朗

繼美軍上周六在一場突襲行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜羅，並將他押至紐約就毒品販運指控受審後，美國總統特朗普周日（4日）向哥倫比亞總統佩特羅發出威脅，稱對哥倫比亞發動行動「聽起來不錯」。另外，特朗普再度警告伊朗，指如果有更多抗議者在已進入第二周的示威活動中，便要「重創」伊朗。

指哥倫比亞由病態男人統治

特朗普當天在總統專機「空軍一號」上在媒體面前對佩特羅進行人身攻擊時說：「哥倫比亞病得很重，由一個病態的男人統治，他喜歡製造可卡因並賣到美國，他這種日子不會太久了。」這番話顯然是指佩特羅。

當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，他說：「聽起來不錯。」

特朗普早前在海湖莊園舉行記者會，交待美軍成功抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子的行動，期間普公開警告哥倫比亞總統佩特羅「要小心點（He does have to watch his ass）」，並重申自己早前的相關言論。

特朗普向哥倫比亞發出軍事威脅。美聯社

特朗普指出，對哥倫比亞發動行動「聽起來不錯」。法新社

哥倫比亞總統佩特羅。路透社

特朗普表示，他仍然堅持先前的說法，指控哥倫比亞涉及製造可卡因，並將毒品輸送至美國，形容相關行為對美國構成嚴重威脅。他說：「他們在製造可卡因，然後把毒品送進美國，所以他確實要小心自己的處境。」

考慮重設美駐委內瑞拉大使館

特朗普還表示，美國正在委內瑞拉「當家作主」，正在考慮重新開放美國駐委內瑞拉大使館。

特朗普告訴記者：「我們正在和剛宣誓就職的人打交道。別問我誰在當家，因為我會給你一個答案，而那將會有很大爭議。」

當被追問這句話是什麼意思時，特朗普說：「意思就是，我們正在當家作主（we're in charge）。」

密切注視伊朗局勢發展

此外，特朗普又警告伊朗，如果有更多抗議者在已進入第二周的示威活動中喪生，美國將「重創」伊朗。

他說：「我們正在密切關注事態發展。如果他們像過去那樣開始殺人，我認為他們將受到美國的重創。」

伊朗這場抗議活動源自於生活成本危機，始於12月28日德黑蘭的一場商家罷工。

指古巴是失敗國家

根據官方統計，自那以來至少有12人喪生，其中包括安全部隊成員。這是自2022年至2023年因阿米尼在拘留期間死亡而引發的運動以來，伊朗規模最大的一次示威活動。阿米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性服裝規定而被捕。

另外，特朗普在記者會上被問及，他提到美國希望「以穩定環境包圍自己」，是否也針對古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）。特朗普說：「古巴是我們最終會討論的議題，因為古巴現在是一個失敗的國家。我們希望幫助人民，也希望幫助那些被迫離開古巴、在美國生活的人。」

古巴總統卡內爾。路透社