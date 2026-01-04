空襲委內瑞拉｜特朗普：美國將暫管委內瑞拉 直至安全過渡 若有需要將發動第二輪攻擊

委內瑞拉首都加拉加斯周六凌晨傳出爆炸巨響，美國總統特朗普表示，成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅實施大規模打擊行動。馬杜羅及其妻子已被抓獲，並帶往紐約，將面臨毒品恐怖主義指控。

海陸空襲擊委內瑞拉

特朗普香港時間周日（4日）凌晨零時在海湖莊園舉行記者會，特朗普表示在他的指示下，美國武裝部隊在委內瑞拉首都發動了一次非同尋常的軍事行動，展現了壓倒性的美國軍事力量。特朗普稱：「我們動用了空中、陸地和海上力量，發動了一場規模空前的襲擊，其規模之大，堪比二戰。」

他說，這次襲擊的目標是加拉加斯市中心一座戒備森嚴的「軍事要塞」，目的是將「非法獨裁者馬杜羅繩之以法」。他指這是美國歷史上最令人震驚、最有效、最有力的軍事力量和能力展示之一。

特朗普稱：「世界上沒有任何一個國家能夠做到美國昨天所取得的成就。」他表示，委內瑞拉的所有軍事力量在這次襲擊中「完全喪失了戰鬥力」。他說，由於美國擁有「某種專業技術」，加拉加斯的燈光在行動期間被熄滅。

美國將暫管委內瑞拉

特朗普表示，馬杜羅及其妻子「如今將面臨美國司法審判」，並補充說，他們因對美國及其公民實施「致命的毒品恐怖主義活動」而在紐約南區被起訴。

特朗普表示，美國將「暫管」委內瑞拉，直到實現「適當的權力交接」。他說：「我們將接管這個國家，直到我們能夠進行安全、妥善和審慎的權力交接。我們不想讓其他人接管。我們面臨的情況和過去幾年一樣。」

美國準備好發動第二輪攻擊

特朗普說，如果需要，美國「已準備好發動第二次規模更大的攻擊」。他表示，軍方認為有必要發動第二波攻擊，但第一次攻擊「非常成功，我們可能不需要進行第二次」。他補充說「但我們已經準備好進行第二波，而且規模更大。」

另外，特朗普稱，美國大型石油公司將進駐委內瑞拉

委內瑞拉將「富裕、獨立、安全」

特朗普稱，美國與委內瑞拉的「夥伴關係」將使委內瑞拉人民「富裕、獨立、安全」。他說，居住在美國的委內瑞拉人將「非常幸福」，形容「他們將不再受苦」。

特朗普稱馬杜羅是「非法獨裁者」，並指責他將「大量致命毒品」帶入美國，還指控他幕後操控著「太陽集團」（Cartel de los Soles）販毒集團。

特朗普：委內瑞拉人民重獲自由

特朗普在記者會最後說：「獨裁者和恐怖分子馬杜羅終於下台了，委內瑞拉人民重獲自由。他們重獲自由。他們等待了很久，但他們終於自由了。今天早上，美國更加安全……西半球現在也更加安全了。」