空襲委內瑞拉｜據報副總統羅德里格斯正身處俄羅斯 俄外交部否認

路透社引述四名消息人士表示，委內瑞拉副總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）目前身在俄羅斯。較早前，美國總統特朗普稱，在對委內瑞拉發動襲擊後，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）已被美軍拘捕。不過，俄羅斯外交部否認事件。

3名消息人士指，羅德里格斯的兄長、兼任委內瑞拉國民議會議長的豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）則身在首都加拉加斯。

俄羅斯外交部表示，羅德里格斯目前不在俄羅斯境內。俄羅斯外交部早前表示，外交部長拉夫羅夫已與羅德里格斯通話，表達了「面對武裝侵略​​，俄羅斯堅定地與委內瑞拉人民站在一起」。俄外交部聲明中指：「俄羅斯將繼續支持玻利瓦爾政府為維護國家利益和主權而採取的行動。聲明稱：「雙方表示，應防止局勢進一步升級，並透過對話尋求解決方案。」

德爾西．羅德里格斯當日稍早曾透過國營電視播出一段語音訊息，呼籲外界提供馬杜羅及其妻子西莉亞（Cilia Flores）仍然在世的證明。至於豪爾赫．羅德里格斯，自襲擊事件發生後一直未有公開露面。