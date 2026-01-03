空襲委內瑞拉｜馬杜羅及其妻在紐約被起訴毒品恐怖主義等罪 由軍艦送往美國
美軍周六空襲委內瑞拉，並抓獲總統馬杜羅夫婦，將他們帶走。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）透露，馬杜羅及其妻已在紐約南區法院被起訴。
邦迪在X平台發文宣布，馬杜羅（Nicolas Maduro）被控犯有毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，以及共謀持有機關槍和爆炸裝置罪（針對美國）。她表示，馬杜羅「很快就會在美國本土的法庭上接受美國司法的嚴厲審判」，「我謹代表美國司法部全體人員，感謝特朗普總統有勇氣代表美國人民追究責任，並衷心感謝我們勇敢的軍隊，他們成功執行了抓捕這兩名涉嫌國際毒販的卓越任務。」
美國總統特朗普向霍士新聞表示，馬杜羅及其妻子被送上軍艦，將以海空等方式送回紐約受審。特朗普說：「他們殺害了很多人，很多美國人，甚至包括他們自己國家的人。」
