空襲委內瑞拉︱改寫拉美政治版圖重塑「後院」 或成中美衝突風險點｜拆局

新年伊始，美國總統特朗普宣布成功打擊委內瑞拉，並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人，已帶離委內瑞拉。這意味着馬杜羅長達十多年的總統生涯畫上句號。分析認為，特朗普處心積慮策動委內瑞拉政權更迭，也反映了美國竭力改寫拉美政治版圖以便重塑「後院」、削弱一些域外大國在該地區影響力的意圖。



內地網紅KOL「@兔主席」（即中國政治專欄作家任意）撰文指出，進入2026年，中美發生衝突的一個潛在風險點其實是拉美，因為特朗普認為拉美是美國的勢力範圍，要掌控這裏的所有關鍵資源與基礎設施，扶持親美政府，對手國家不應該染指。而中國和主要拉丁美洲國家有緊密的經貿聯繫，後續有可能成為衝突點。

相關新聞： 空襲委內瑞拉｜美國司法部長：馬杜羅及其妻在紐約被起訴 涉毒品恐怖主義陰謀、走私可卡因等罪

美國特工可能滲透委國軍警

上海「上觀新聞」報道，中國國際問題研究院研究員王友明對美國空襲委內瑞拉並不感到意外，但馬杜羅被捕卻大出所料。他說：「特朗普的目的是推翻馬杜羅政權和掌控委內瑞拉石油資源，但此前多管齊下均未達到目的，此次突然升級軍事行動是勢所必然。」

然而，局勢瞬息萬變，馬杜羅突然被捕反映了很多問題。首先說明中情局的定點清除或「斬首行動」成功實施，美國特工可能已滲透到委內瑞拉的軍警和保安部門，收買中下層軍警人員，對委內部情況瞭如指掌。美媒報道，立功抓獲馬杜羅的是美軍三角洲特種部隊。

相關新聞： 空襲委內瑞拉｜美國稱大力打擊為「反毒」 實際目標是石油？︱拆局

馬杜羅刑期料數十年

接下來，馬杜羅會面臨怎樣的命運？美國司法部長邦迪（Pam Bondi）宣布，馬杜羅及其妻已在紐約被起訴，涉毒品恐怖主義陰謀、走私可卡因等罪名。

王友明認為，巴拿馬前領導人諾列加、洪都拉斯前總統埃爾南德斯曾因「販毒」指控遭遇政治變故，參考兩人的結局，馬杜羅不僅結束了政治生命，恐怕還難逃司法審判。特朗普政府曾以5000萬美元（近3.9億港元）懸賞緝拿馬杜羅，將其列為販毒集團「太陽卡特爾」的核心領導人，同時還將馬杜羅政府定性為外國恐怖組織，這意味着馬杜羅的刑期可能最高長達數十年。

反對派上台投向美國懷抱？

馬杜羅被趕下台後，委內瑞拉將由誰掌舵？王友明預計，在美國扶持下，委內瑞拉的反對派將走上政治舞台。有兩名反對派領袖值得關注，一個是委內瑞拉上次大選的總統候選人岡薩雷斯，目前流亡西班牙；另一個是諾貝爾和平獎得主馬查多，因反對馬杜羅政權，曾被剝奪參選資格。



王友明說：「反對派內部矛盾重重，派系林立，內訌不斷，如今馬杜羅被抓，可能會摒棄分歧，團結起來。可以預見，委內瑞拉未來將一面倒地投向美國懷抱。」

溢出效應不容低估

分析人士指出，委內瑞拉局勢突變，溢出效應不容低估。首先，不排除美國會向古巴、尼加拉瓜和哥倫比亞等拉美左翼國家複製「委內瑞拉模式」。在美國眼中，委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜是「反美軸心」，共同推動「玻利瓦爾美洲」計劃以抵制美國影響，欲除之而後快。

其次，明年拉美多國迎來大選季，政治版圖或將被改寫，「粉紅浪潮」可能終結。去年拉美多國舉行選舉，結果基本都是右翼得勢，左翼可謂顆粒無收。如今，委內瑞拉「變天」，馬杜羅的左翼政權被顛覆，勢必嚴重沖擊拉美左翼，拉美恐將進一步「向右轉」。