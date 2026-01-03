空襲委內瑞拉｜古巴譴責美國「刑事攻擊」 西班牙願協助調解

美國空襲委內瑞拉多處地點，並聲稱己捉拿其領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在社交媒體上發表措辭強烈的譴責聲明，指責華盛頓對委內瑞拉發動「刑事攻擊」（criminal attack），並呼籲國際社會緊急應對。哥倫比亞則呼籲緩和局勢。



迪亞斯卡內爾X帖文寫道，古巴的「和平區」正遭受「殘酷攻擊」。他將美國的行動描述為「國家恐怖主義」，不僅針對委內瑞拉人民，更針對整個「我們的美洲」。他在聲明的最後喊出革命口號：「祖國或死亡，我們必勝。」



伊朗外交部也發表聲明，「強烈譴責美國對委內瑞拉的軍事攻擊以及對委內瑞拉國家主權和領土完整的公然侵犯」。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）表示，哥倫比亞政府對鄰國委內瑞拉發生的爆炸和異常空中活動深表關切，並警告地區緊張局勢正在升級。



佩特羅稱，哥倫比亞堅定致力於《聯合國憲章》的各項原則，包括「尊重各國主權和領土完整」，「哥倫比亞政府反對任何可能使局勢惡化或危及平民的單方面軍事行動」。他還補充說，哥倫比亞緊急呼籲緩和局勢，敦促各方避免採取加劇對抗的行動，應優先考慮對話和外交管道，以維護地區和平。

西班牙表示願意協助調解。西班牙外交部在一份聲明中表示：「西班牙呼籲各方緩和局勢，保持克制。」聲明還補充說：「在這方面⋯⋯西班牙願提供斡旋，以期通過和平談判的方式解決當前的危機。」



俄羅斯譴責這次襲擊沒有任何正當理由，「意識形態敵意」戰勝了外交努力。俄方聲明稱：「美國對委內瑞拉發動了武裝侵略。這令人深感擔憂，應受譴責。」聲明還補充說：「意識形態敵意戰勝了務實的商業考慮。」

