Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜古巴譴責美國「刑事攻擊」 西班牙願協助調解

即時國際
更新時間：19:35 2026-01-03 HKT
發佈時間：17:48 2026-01-03 HKT

美國空襲委內瑞拉多處地點，並聲稱己捉拿其領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在社交媒體上發表措辭強烈的譴責聲明，指責華盛頓對委內瑞拉發動「刑事攻擊」（criminal attack），並呼籲國際社會緊急應對。哥倫比亞則呼籲緩和局勢。

迪亞斯卡內爾X帖文寫道，古巴的「和平區」正遭受「殘酷攻擊」。他將美國的行動描述為「國家恐怖主義」，不僅針對委內瑞拉人民，更針對整個「我們的美洲」。他在聲明的最後喊出革命口號：「祖國或死亡，我們必勝。」

伊朗外交部也發表聲明，「強烈譴責美國對委內瑞拉的軍事攻擊以及對委內瑞拉國家主權和領土完整的公然侵犯」。

相關新聞：空襲委內瑞拉｜美國稱大力打擊為「反毒」 實際目標是石油？︱拆局

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）表示，哥倫比亞政府對鄰國委內瑞拉發生的爆炸和異常空中活動深表關切，並警告地區緊張局勢正在升級。

佩特羅稱，哥倫比亞堅定致力於《聯合國憲章》的各項原則，包括「尊重各國主權和領土完整」，「哥倫比亞政府反對任何可能使局勢惡化或危及平民的單方面軍事行動」。他還補充說，哥倫比亞緊急呼籲緩和局勢，敦促各方避免採取加劇對抗的行動，應優先考慮對話和外交管道，以維護地區和平。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱特朗普：總統馬杜羅夫婦已被擒

西班牙表示願意協助調解。西班牙外交部在一份聲明中表示：「西班牙呼籲各方緩和局勢，保持克制。」聲明還補充說：「在這方面⋯⋯西班牙願提供斡旋，以期通過和平談判的方式解決當前的危機。」

俄羅斯譴責這次襲擊沒有任何正當理由，「意識形態敵意」戰勝了外交努力。俄方聲明稱：「美國對委內瑞拉發動了武裝侵略。這令人深感擔憂，應受譴責。」聲明還補充說：「意識形態敵意戰勝了務實的商業考慮。」

相關新聞：空襲委內瑞拉｜特朗普下令轟國防部、軍用機場等 首輪攻擊約1小時

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
7小時前
委內瑞拉首都傳爆炸聲 美媒指特朗普下令空襲
02:05
空襲委內瑞拉｜【持續更新】特朗普下令轟國防部、軍用機場等 委要求聯合國召開緊急會議
即時國際
45分鐘前
委內瑞拉空襲︱特朗普：總統馬杜羅夫婦已被擒
02:05
空襲委內瑞拉︱特朗普稱已抓獲馬杜羅夫婦 消息：將在美國接受刑事審判
即時國際
2小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
9小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
01:22
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
10小時前
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
6小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
6小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT