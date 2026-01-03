空襲委內瑞拉｜美國稱大力打擊為「反毒」 實際目標是石油？︱拆局

美國總統特朗普自第一任期以來，就針對委內瑞拉，去年初重返白宮後繼續施壓其獨領導人馬杜羅下台。特朗普政府直指馬杜羅本人是全球最大毒梟之一，與販毒集團勾結，對付他是為了解決美國毒品問題。馬杜羅強烈否認自己是販毒集團頭目，反指責美國以「禁毒戰爭」為藉口，推翻他只為攫取委內瑞拉豐富的石油儲備。

特朗普2025年就任後 不久，已將拉丁美洲多個販毒集團列為全球恐怖組織，包括委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren De Aragua），並將境內相關人員驅逐出境。8月，美國政府將懸紅緝拿委內瑞拉總統馬杜羅的賞金翻倍至5000萬美元（約3.9億港元），直指馬杜羅是全球最大毒梟之一，與販毒集團勾結，向美國大量輸送摻有芬太尼的可卡因。

自今年8月起，美國海軍部署航空母艦「福特號」，伴隨多種戰機在委內瑞拉海軍基地外40英里處巡弋，引發國際關注，區域緊張局勢迅速升級。

12月16日，特朗普進一步宣布將委內瑞拉政權列為外國恐怖組織，理由為「竊取美國資產、利用石油資助毒品交易與其他犯罪」，並下令封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

近月美軍部署軍艦，擊沉多艘據稱為委內瑞拉運毒的船隻，並 扣押至少2艘油輪，阻止數百萬桶石油出口。美方原本正在大西洋追截第3艘油輪，僵持2星期之際就傳來美軍空襲委內瑞拉的消息。

有分析認為，白宮的行動看似針對馬杜羅，實則意在牽制北京，因為中國是委內瑞拉最大的石油出口客戶。石油出口約佔委內瑞拉石油收入的95%。