遊日注意 | 新春寒流肆虐 北陸恐現警報級大雪 神社參拜民眾130人受困

日本受到冬季氣壓配置影響，氣象廳發布大雪警報，周六（3日）以東、西日本的日本海側為中心，恐出現伴隨雷電的劇烈降雪。其中北陸地區受強烈冷空氣影響，可能面臨「警報級」大雪，24小時預測降雪量最高達40厘米。由於正值新年收假返鄉潮，當局呼籲民眾嚴防交通中斷，並警戒雪崩及落雪危害。而埼玉縣則因有130名參拜民眾被困在一座神社內。

根據新潟地方氣象台觀測，目前日本附近正處於冬型氣壓配置，氣壓槽從日本海延伸至西日本及伊豆群島。本州上空約5500米處有低於攝氏零下36度的強冷空氣流入，導致大氣狀態極不穩定，局部地區有積雨雲發展。

相關新聞：

日本東京都橫濱下初雪 淺草寺雪花飛舞 絕美畫面曝光

埼玉縣秩父市三峯神社暴雪令道路封閉，導致130名參拜民眾無法回家。X@MrMacgyver2

三峯神社附近發生車輛打滑等交通事故。X@GiyuuMr

三峯神社有大量積雪。X@MrMacgyver2

三峯神社停車場車輛鋪雪。X@MrMacgyver2

氣象部門指出，北陸地區將以山區為中心降下大雪，平地也可能有積雪。若冷空氣強度超過預期，或雪雲持續滯留同一區域，極可能發展為「警報級」大雪。

三峯神社困遊人

而埼玉縣秩父市的三峯神社周五（2日）降下暴雪導致道路封鎖，約有130名參拜民眾無法回家，被迫在神社大廳、房間、食堂過夜。

埼玉縣警方表示，從當天下午開始，三峯神社附近就發生了車輛打滑所造成的交通事故，縣府於晚間7時30分許，宣布封鎖出入神社的縣道。

三峯神社指出，參拜民眾大約有130人留在當地過夜，由神社方面提供飲食，目前尚未有人員身體不適的狀況出現，尚不清楚道路何時能夠開放。