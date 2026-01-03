Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭 | 烏指俄導彈襲哈爾科夫釀2死25傷 莫斯科否認攻擊

即時國際
更新時間：14:07 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:07 2026-01-03 HKT

烏克蘭官員指控俄軍周五（2日）發射數枚導彈，摧毀烏克蘭東北部哈爾科夫州一棟公寓，至少造成2人死亡、25人受傷。對此，俄羅斯否認發動攻擊，並推測是烏軍儲備彈藥引發爆炸。

網上流傳的照片與影片顯示，遭導彈擊中區域竄出濃煙，周圍散落著大塊的建築材料，救援人員穿梭在瓦礫堆中救援。

相關新聞：
俄烏戰爭︱烏克蘭無人機除夕夜襲赫爾松咖啡館 釀至少24死逾50傷

哈爾科夫公寓樓房遭擊中後起火。路透社
哈爾科夫公寓樓房遭擊中後起火。路透社
哈爾科夫公寓樓房遭摧毀。路透社
哈爾科夫公寓樓房遭摧毀。路透社
現場變成廢墟。法新社
現場變成廢墟。法新社

瓦礫堆發現母子遺體

哈爾科夫州長西涅古博夫在通訊軟件Telegram表示，初步資訊顯示，一對母子的遺體在瓦礫堆中被尋獲。

西涅古博夫告訴烏克蘭電視台，有2枚導彈來襲，幾乎摧毀一棟5層樓住宅，救援人員正在現場清除瓦礫，並搜索生還者。

他表示，25名傷者之中有16人送院治療，其中一名女性傷勢嚴重。他說，這棟房屋爆炸時，許多顧客可能聚集在這棟住宅一樓的商店與咖啡廳。

俄指烏彈藥爆炸所致

而俄羅斯國防部在Telegram發文回應，指有報道稱這場攻擊為俄方所為，這並不屬實，且推斷爆炸是烏克蘭的彈藥所致，因為在爆炸發生前數秒的影片顯示，現場出現來源不明的濃煙，極有可能是Persona購物中心內貯藏的烏克蘭軍用彈藥發生爆炸。

俄國國防部也表示，相關報道旨在轉移外界關注跨年期間的攻擊事件。

俄羅斯與烏克蘭在新年期間互控對方襲擊平民目標。莫斯科當局較早前指出，俄軍佔領的烏克蘭南部一間酒店遭到致命攻擊；基輔當局則指控俄羅斯再度鎖定烏克蘭電力供應發動大規模攻擊。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
23小時前
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
1小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
5小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
4小時前
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
投資理財
8小時前
六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院
突發
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
01:06
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
4小時前