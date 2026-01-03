俄烏戰爭 | 烏指俄導彈襲哈爾科夫釀2死25傷 莫斯科否認攻擊

烏克蘭官員指控俄軍周五（2日）發射數枚導彈，摧毀烏克蘭東北部哈爾科夫州一棟公寓，至少造成2人死亡、25人受傷。對此，俄羅斯否認發動攻擊，並推測是烏軍儲備彈藥引發爆炸。

網上流傳的照片與影片顯示，遭導彈擊中區域竄出濃煙，周圍散落著大塊的建築材料，救援人員穿梭在瓦礫堆中救援。

相關新聞：

俄烏戰爭︱烏克蘭無人機除夕夜襲赫爾松咖啡館 釀至少24死逾50傷

哈爾科夫公寓樓房遭擊中後起火。路透社

哈爾科夫公寓樓房遭摧毀。路透社

現場變成廢墟。法新社

瓦礫堆發現母子遺體

哈爾科夫州長西涅古博夫在通訊軟件Telegram表示，初步資訊顯示，一對母子的遺體在瓦礫堆中被尋獲。

西涅古博夫告訴烏克蘭電視台，有2枚導彈來襲，幾乎摧毀一棟5層樓住宅，救援人員正在現場清除瓦礫，並搜索生還者。

他表示，25名傷者之中有16人送院治療，其中一名女性傷勢嚴重。他說，這棟房屋爆炸時，許多顧客可能聚集在這棟住宅一樓的商店與咖啡廳。

俄指烏彈藥爆炸所致

而俄羅斯國防部在Telegram發文回應，指有報道稱這場攻擊為俄方所為，這並不屬實，且推斷爆炸是烏克蘭的彈藥所致，因為在爆炸發生前數秒的影片顯示，現場出現來源不明的濃煙，極有可能是Persona購物中心內貯藏的烏克蘭軍用彈藥發生爆炸。

俄國國防部也表示，相關報道旨在轉移外界關注跨年期間的攻擊事件。

俄羅斯與烏克蘭在新年期間互控對方襲擊平民目標。莫斯科當局較早前指出，俄軍佔領的烏克蘭南部一間酒店遭到致命攻擊；基輔當局則指控俄羅斯再度鎖定烏克蘭電力供應發動大規模攻擊。