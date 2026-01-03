Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士大火英雄徒手撬門救10人 酒吧老闆：安檢3次合格

更新時間：13:22 2026-01-03 HKT
發佈時間：13:22 2026-01-03 HKT

瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿星座酒吧跨年夜發生大火，造成至少47人死亡、119人受傷，其中80人傷勢危急。55歲銀行分析師坎波洛（Paolo Campolo）當晚接到女兒求救電話後，冒險衝入火場強行撬開緊急出口，成功救出10名年輕人，被譽為英雄。當時店內正舉行狂歡派對，疑似因香檳瓶上仙女棒噴出的火花引燃天花板，導致烈焰迅速吞噬整間店。酒吧老闆強調，在過去10年內，該酒吧已接受過3次安全檢查。

接女兒電話 狂奔到場救人

坎波洛就住在酒吧約45米外，當晚接到女兒電話，得悉她的男友及友人們被困火場，而她正在門外等著進入。他即時從家中狂奔到酒吧，當時主要出入口已被蜂擁逃生的人群堵住。他其後找到側邊的一扇門，和另一名男子合力強行撬開，好幾個人隨即湧出門外。

疑似因香檳瓶上仙女棒噴出的火花引燃天花板。X.com
疑似因香檳瓶上仙女棒噴出的火花引燃天花板。X.com
圖為大火發生後，酒吧內物品散落一地。美聯社
圖為大火發生後，酒吧內物品散落一地。美聯社
瑞士一家酒吧發生火災，造成嚴重傷亡。路透社
瑞士一家酒吧發生火災，造成嚴重傷亡。路透社
酒吧老闆莫雷蒂與妻子。X.com
酒吧老闆莫雷蒂與妻子。X.com

他告訴意大利《信使報》，開門後看見到處都是受傷的人，有些還有意識但被燒傷，有些已經失去意識。他們用各種語言求救，都非常年輕。儘管吸入大量濃煙，坎波洛仍徒手將一個又一個年輕人拖出火場，無暇顧及疼痛和危險。

吸入濃煙 英雄仍接受治療

最令坎波洛難忘的是傷者絕望的眼神，「那些知道自己將死之人眼中清醒的絕望表情，被燒傷的人看著你，求你不要丟下他們。這些畫面永遠不會消散」。

他的女兒原本也會在酒吧內，幸運的是她先回家與父母跨年才倖免於難，但她的男友目前仍在巴塞爾醫院搶救中。而坎波洛本身也因為吸入濃煙，正在醫院接受治療。

與此同時，調查人員表示，香檳瓶中的仙女棒極可能是引發火災的主因，火勢引燃到天花板，當局現正調查天花板隔音材料是否符合法規，以及酒吧是否被允許使用仙女棒，目前不清楚是否會提出刑事指控，但可能啟動過失殺人調查。

打破緘默 酒吧老闆：一切符合法規

慘劇發生後，一直保持沈默的酒吧老闆首度發聲強調，店內的一切設施均符合安全法規，並表示目前正全力配合當局調查，要釐清這場悲劇究竟是如何發生的。

酒吧老闆、49歲的莫雷蒂（Jacques Moretti）在事後接受瑞士媒體《日內瓦論壇報》訪問時，情緒顯得相當激動。他強調，「店內所有的一切都是按照法規辦理的。」他與40歲的妻子潔西卡表示，自事發以來他們完全無法進食、無法入睡，狀態非常不好。

這對法籍夫婦於2015年買下這處物業，將原本簡陋的咖啡館改造成熱門的夜生活地標。他們表示，在過去10年內，該場所已接受過3次安全檢查。莫雷蒂透露，目前律師已經介入，他們正竭盡所能協助執法部門釐清起火原因。

