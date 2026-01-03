Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本民眾搶購新年福袋 清晨4點摸黑排隊 食品、服飾類搶手

即時國際
更新時間：12:31 2026-01-03 HKT
發佈時間：12:31 2026-01-03 HKT

日本各大百貨公司元旦日休館，周五（2日）甫開門營業，便湧進大量人潮搶購福袋。去年因為物價飆漲，很多人因為捨不得買食品、服飾用品，都趁著這一天大買特買。當天凌晨4時20分左右，就有民眾在橫濱市一間百貨外面排隊，到開門時間已大排長龍。

日本多間百貨業者為了讓員工在元旦休息，選擇不在元旦營業的趨勢擴大。包含崇光．西武百貨在內，三越伊勢丹控股公司也決定在周五開始新一年的營業；而高島屋、大丸松坂屋百貨、東武百貨店等業者，則選擇周六（3日）始開始營業。

食品類福袋大受歡迎。WASO
日本各大百貨公司元旦日休館，周五開門日迎來大批人潮。路透社
日本各大百貨公司元旦日休館，周五開門日迎來大批人潮。路透社

2026日圓福袋有男裝外套

百貨公司福袋向來以物美價廉聞名，日本每逢新年總吸引大批民眾排隊搶購，成為年度固定盛事。不少人甚至半夜摸黑守在門口，只為了能第一時間入手超值服飾與限定商品。位於橫濱市的崇光橫濱店清晨4時20左右，便有人搶先在店門口排隊，到上午9時開門前，店門口已經聚集大批消費者。

這間崇光橫濱店各樓層販賣福袋的場地，在開店後馬上出現許多搶購民眾，場面相當熱鬧。店家準備了約3萬袋福袋，其中包含每袋要價2026日圓（約100港元）且裝有男裝外套的福袋。

物價高漲 為省錢搶購

一名50多歲男性上班族也加入搶購熱潮，購買裝有襪子與內衣等商品的福袋。他表示，「因為現在物價高漲，希望多多少少能省點錢，所以前來購買」。

而隨著日本正式進入馬年，各地也出現了與馬相關的商機和慶祝活動，包括馬蹄造型的小餅乾、馬造型的企鵝圍巾展示、馬沙雕展覽，以及利用「馬」與「好吃」同音的松阪牛促銷活動。

