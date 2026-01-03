日本東京都橫濱下初雪 淺草寺雪花飛舞 絕美畫面曝光

日本東京都市區與神奈川縣橫濱市等地周五（2日）觀測到今冬初雪。東京都知名景點淺草寺，晚上7時過後能看到雪花在空中飄散。東京迪士尼下雪美景亦被捕捉，但受到下雪影響，往來東京羽田機場與鳥取機場等地的航班取消。

東京初雪較去年遲14天

東京本季觀測到的初雪比往年平均早一天，但比上一個冬天遲14天。東京市區周五晚開始下雪，到晚上9時已測得1厘米降雪量。東京都千代田區的JR東京車站前，也能看到一些行人撐傘擋雪。

橫濱市下雪美景。X@YokohamaViews

淺草寺下雪，遊人撐傘。美聯社

淺草寺雪花飛舞，少女感興奮。美聯社

秋葉原亦下雪。法新社

氣象廳表示，日本附近除了出現冬季型態氣壓分布，零下36度的強烈寒流也流進本州附近上空約5500米處。這也導致日本靠日本海一側為主的地區下大雪。

預測周末各地持續降雪

而截至2日晚間6時觀測的24小時降雪量，分別為新潟縣系魚川市64厘米、福井縣南越前町41厘米、鳥取縣大山町38厘米。

氣象廳預測各地周六會持續下雪，截至晚上6時的24小時預期降雪量，分別為北陸地區70厘米、近畿地區60厘米、關東甲信地區50厘米等。

而氣象廳也呼籲民眾留意雪崩、因路面結冰引發的交通事故，以及電線與樹木等積雪所造成的雪害。