意大利雪崩2死多傷 強風阻救援 荷首都機場數百航班取消

新年伊始，意大利阿爾卑斯山區周五（2日）接連發生多宗雪崩，造成2人死亡、多人受傷。由於山區強風肆虐，導致直升機救援行動受阻，救援人員被迫在極端環境下徒步搜救。目前該區域的雪崩風險已上調至高風險的「4級」，而荷蘭首都阿姆斯特丹的史基浦機場，預計周六將有數百個航班因暴雪取消。

位於意大利西北部的皮埃蒙特大區災情密集，靠近法國邊境的西南阿爾卑斯山邁拉山谷發生雪崩，造成1人死亡、2人受傷，其中一人傷重危殆。由於能見度幾近於零且風力過強，直升機無法降落，高山救援隊被迫從低海拔徒步上山，在深逾2米的積雪中排成橫列，使用探測杆人工搜尋生還者。

熱門滑雪勝地普拉傑拉托附近發生雪崩。維基百科

法國東北部受到暴風雪吹襲。法新社

荷蘭首都阿姆斯特丹的史基浦機場大批航班取消，旅客行程受阻。法新社

史基浦機場預計周六將有數百個航班因暴雪取消。

滑雪勝地女子被埋自救

另外，都靈以西約60公里的的熱門滑雪勝地普拉傑拉托附近，發生另一宗雪崩，一名女子被困，在掩埋大約15分鐘後，她利用隨身攜帶的「雪崩安全氣袋」創造呼吸空間並成功自救爬出。儘管她骨盆骨折且嚴重失溫，但意志堅定，目前正等待救援。

同一天，在意大利東北部的威尼托大區，小多洛米蒂山的瓦約‧加貝內斜坡也發生雪崩。

一名裝備齊全的50歲資深滑雪登山教練遭大規模板狀雪崩，被推下數百米深的陡坡，傷重不治。救援直升機雖強行抵達現場，但仍未能挽回其生命。

強烈暴風雪加劇雪崩風險

近日， 強降雪和強風加劇了阿爾卑斯山脈的雪崩風險，當局已正式將該區域的雪崩風險評級提高至「4級：高風險」，這意味著積雪結構極其脆弱，即使是一名滑雪者的重量也可能觸發大規模坍塌。

地方官員強烈建議民眾不要進行任何越野滑雪活動。皮埃蒙特與瓦萊達奧斯塔當局警告，跨年假期遊客眾多，但目前的氣候條件對冒險者來說極具威脅，不應在非指定雪道停留。

另外，荷蘭首都阿姆斯特丹的史基浦機場預計周六將有數百個航班因暴雪取消。史基浦機場是歐洲最繁忙的航空樞紐之一，周五已因同樣原因取消了數十航班。