墨西哥地震 | 6.5級強震釀2死12傷 總統記者會被迫中斷

墨西哥南部格雷羅州周五（2日）發生6.5級地震，震源深度35公里，首都墨西哥城感受到強烈搖晃。地震造成至少2人死亡，12人受傷。地震來襲時，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）的每日例行記者會被迫中斷，讓在場人士避難。

美國地質調查局稱，地震發生在上午8時前不久，震央位於阿卡普爾科附近、格雷羅州聖馬科斯鎮西南方14公里處。阿卡普爾科是一個重要的港口和海濱度假勝地。遠至北部約400公里外的墨西哥城感到強烈震動，警報響起後，人們紛紛湧上街頭避難，導致原本的假日周末被打亂。

墨西哥城貝尼托·華雷斯區政府發公告說，當地一名60歲男子在地震疏散期間，在二樓公寓不慎摔落，當場死亡。墨西哥城市長布魯加達在社交媒體發文說，已收到12人受傷的報告，部分電線桿和樹木倒塌。

遊客赤裸上身逃離酒店

格雷羅州州長薩爾加多表示，一名50多歲的婦女因房屋倒塌喪生。在阿卡普爾科，來自墨西哥中部莫雷洛斯州的遊客里卡多在警報響起後赤裸上身逃離了酒店。

地震發生時，總統辛鮑姆被迫中斷正在舉行的新年首場例行記者會，走下講台安撫所有人，自己也到一旁避難，幾分鐘後活動恢復。

聖馬科斯50棟房屋被摧毀

除了墨西哥城多棟大樓明顯搖晃外，聖馬科斯遭受嚴重破壞，市長卡斯蒂略表示，約有50棟房屋被摧毀，所有房屋都出現了裂縫，大量巨石滾落至路中央，部分大樓樓梯間磁磚剝落，超市酒瓶摔落破裂，現場一片狼藉。

墨西哥民航局表示，墨西哥城和阿卡普爾科國際機場遭受輕微損壞，但並未影響航班升降。

為了提醒市民強震並敦促他們前往安全地帶，墨西哥城研發了包括智能手機應用程式在內的早期預警系統。此外，墨西哥城還在路燈桿上安裝了揚聲器來廣播警報。