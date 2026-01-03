瑞士酒吧大火增至47死115傷 16歲意國高球天才新星罹難

瑞士著名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）發生的跨年驚天大火，傷亡人數進一步擴大。當局證實，事件至今已造成至少47人死亡、115人受傷，多名傷者仍處於危殆狀態。在悲劇中，首位被確認身分的罹難者，為年僅16歲的意大利高爾夫球壇天才少年加萊皮尼（Emanuele Galeppini），其死訊震驚國際球壇。

天才球手魂斷異鄉 意國外長趕赴現場

年僅16歲的加萊皮尼被譽為意大利高球界的明日之星，世界業餘排名表現卓越，去年更勇奪「歐米茄杜拜溪業餘公開賽」冠軍。據報他平日定居杜拜，趁跨年假期與家人赴瑞度假，事發當晚與兩名友人到「星座酒吧」（Le Constellation）慶祝，未料竟踏入死亡陷阱。意大利高球協會發聲明哀悼，痛失英才令球壇深感沉痛。

意大利外長塔亞尼表示，目前仍有16名意大利公民失聯，預料數字會持續上升，另有逾10人受傷。塔亞尼將親赴當地視察，並成立特別工作組與瑞方對接。

「噴泉蠟燭」引燃天花泡棉 釀爆炸性燃燒

瓦萊邦檢察總長皮盧透露，初步調查相信火警與店內的慶祝儀式有關。目擊者和調查人員認為，火災大約發生在凌晨1點30分，當時一名女服務員在香檳服務期間被同事扛在肩上，手中的仙女棒引燃了天花板上的易燃隔音泡沫和木板。火勢迅速蔓延，引發「閃燃」，導致整個封閉的地下室酒吧幾乎瞬間被大火吞噬。

由於酒吧位於地下室，群眾在狹窄的樓梯與出口瘋狂推擠，更有受困者冒險打破窗戶逃生，現場遍地血跡。

傷亡者大多為年輕人

目前受傷人數達115人，部分重傷患已轉送至德、法等國的專業燒燙傷治療中心。法國總統馬克龍表示已接收部分傷者，並隨時準備提供援助。中國駐瑞士大使館則指，暫未收到中國公民傷亡消息。

由於大火現場溫度極高，部分遺體受損嚴重，當局形容辨識身分是極其艱鉅且心痛的任務，預料需時數週才能完成。當局正調查是否涉及刑事疏忽，特別是店內裝修材料是否符合防火標準。