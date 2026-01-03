Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國恐襲陰謀 | 涉宣誓效忠伊斯蘭國 18歲青年策劃跨年夜恐襲被捕

即時國際
更新時間：08:41 2026-01-03 HKT
發佈時間：08:41 2026-01-03 HKT

美國聯邦調查局（FBI）宣布粉碎一宗跨年夜恐怖襲擊圖謀，逮捕一名18歲青年，指他宣誓效忠極端組織伊斯蘭國（IS），涉嫌計劃在跨年夜襲擊北卡羅來納州夏洛特市附近社區一家雜貨店和一家Burger King快餐店。

聯邦調查局和地方檢察官在新聞發布會上說，嫌犯斯特迪文特（Christian Sturdivant）已在跨年夜當天被捕，當局在他的住所和手機發現一份詳細描述使用刀和錘子實施襲擊計劃的「宣言」。當局指斯特迪文特已宣誓效忠IS，被控試圖向外國恐怖組織提供物質支持。根據法庭文件，如果罪名成立，斯特迪文特將面臨最高20年的監禁。

聯邦檢察官弗格森（右）講述案情。美聯社
嫌犯謀襲北卡州一家Burger King快餐店。維基網站
國聯邦調查局（FBI）宣布粉碎一宗跨年夜恐怖襲擊圖謀。路透社
美國當局偵破恐襲陰謀。美聯社

向FBI臥底披露襲擊計劃

據聯邦調查局提交的法律文件，斯特迪文特與一個發布支持IS內容的社交媒體賬號有聯繫，相關調查於去年12月啟動。斯特迪文特向臥底探員披露襲擊計劃，聯邦調查局持續數日對他進行監控。

根據這份法律文件，聯邦調查局早在2022年就發現斯特迪文特與一名身在歐洲的IS成員聯繫，此後一直對他保持監察。

北卡羅來納州法官下令將落網的斯特迪文特持續羈押，直到1月7日進行進一步聆訊。

案情透露，臥底FBI探員讓斯特迪文特誤以為他們是IS成員。

聯邦檢察官弗格森（Russ Ferguson）在記者會上表示：「他向那名臥底探員宣誓效忠ISIS，並透露自己很快就要發動聖戰計劃。」

謀襲Burger King

檢方指出，斯特迪文特向第2名臥底探員透露，他計劃在跨年夜於明特希爾（Mint Hill）的雜貨店與Burger King快餐店發動攻擊。

根據襲擊計劃，他將襲擊趕到現場的警員，並「希望死在警察手中」。

資料顯示，斯特迪文特曾在明特希爾的一家Burger King餐廳工作。
 

