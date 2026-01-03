Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首爾的士失控撞人群釀1死10傷 包括4名外籍人士

即時國際
更新時間：05:11 2026-01-03 HKT
發佈時間：05:11 2026-01-03 HKT

南韓首爾發生嚴重交通意外。昨日（2日）傍晚，一輛計程車在鐘路區鐘閣站附近路口先後追撞兩輛私家車，隨後失控衝向行人路，像「打保齡球」般撞倒大批正等候橫過馬路的行人。事故造成1名韓籍女子傷重不治，另有約10人受傷，其中包括4名外籍人士。

的士「打保齡球」式撞向等候過路行人

事發於當地時間傍晚6時05分左右，正值下班繁忙時間。涉事計程車行經鐘路一帶時，先由後方高速追撞一輛正在等候紅綠燈的私家車，隨後撞向交通燈柱。受巨大撞擊力影響，計程車像「打波子機」般，再反彈與另一輛私家車發生二次碰撞，最終全速衝向斑馬線前的人群。

事故中，一名40多歲的南韓籍女子首當其衝，當場失去知覺。醫護人員趕抵現場為其施行心肺復甦術並送院搶救，惜最終證實不治。此外，現場共有9至10人受傷，傷者包括多名行人及車內乘客，當中4人為外國籍，分別來自印度及印尼。部分傷者盆骨及膝部受重創，需留院治療，其餘傷勢較輕者經現場治理後拒絕送院。

現場消息指，涉事計程車在連環撞擊後一度起火焚燒，幸由到場消防員及時撲滅。警方證實肇事司機為一名70多歲男性，初步酒精測試顯示其並未飲酒。受事故影響，鐘路一帶交通一度嚴重癱瘓，警方與消防動員50多人到場救援。當局目前正調閱現場監控片段，調查事故是否涉及操作失誤或車輛機件問題。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
15小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
12小時前
古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動
00:57
古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動
影視圈
8小時前
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
飲食
12小時前
六旬投資公司老闆失蹤 最後現身薄扶林水塘 救援人員通宵搜索
突發
4小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
20小時前
港島星級酒店海鮮自助餐優惠！$190/位起任食麵包蟹/生蠔/西冷 樂悠長者6折！
港島星級酒店海鮮自助餐優惠！$190/位起任食麵包蟹/生蠔/西冷 樂悠長者6折！
飲食
17小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
15小時前
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
影視圈
8小時前
蔡楚輝攝
麗瑤邨單位起火釀4傷包括疑心臟病發 、逾百住客疏散 疑內地手機充電短路肇禍　
突發
6小時前