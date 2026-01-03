Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓首爾的士失控撞人群釀1死10傷 包括4名外籍人士

更新時間：05:11 2026-01-03 HKT
發佈時間：05:11 2026-01-03 HKT

南韓首爾發生嚴重交通意外。昨日（2日）傍晚，一輛計程車在鐘路區鐘閣站附近路口先後追撞兩輛私家車，隨後失控衝向行人路，像「打保齡球」般撞倒大批正等候橫過馬路的行人。事故造成1名韓籍女子傷重不治，另有約10人受傷，其中包括4名外籍人士。

的士「打保齡球」式撞向等候過路行人

事發於當地時間傍晚6時05分左右，正值下班繁忙時間。涉事計程車行經鐘路一帶時，先由後方高速追撞一輛正在等候紅綠燈的私家車，隨後撞向交通燈柱。受巨大撞擊力影響，計程車像「打波子機」般，再反彈與另一輛私家車發生二次碰撞，最終全速衝向斑馬線前的人群。

事故中，一名40多歲的南韓籍女子首當其衝，當場失去知覺。醫護人員趕抵現場為其施行心肺復甦術並送院搶救，惜最終證實不治。此外，現場共有9至10人受傷，傷者包括多名行人及車內乘客，當中4人為外國籍，分別來自印度及印尼。部分傷者盆骨及膝部受重創，需留院治療，其餘傷勢較輕者經現場治理後拒絕送院。

現場消息指，涉事計程車在連環撞擊後一度起火焚燒，幸由到場消防員及時撲滅。警方證實肇事司機為一名70多歲男性，初步酒精測試顯示其並未飲酒。受事故影響，鐘路一帶交通一度嚴重癱瘓，警方與消防動員50多人到場救援。當局目前正調閱現場監控片段，調查事故是否涉及操作失誤或車輛機件問題。

 

