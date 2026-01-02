Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗騷亂｜特朗普警告德黑蘭勿血腥鎮壓 揚言「會出手相救」

即時國際
更新時間：22:32 2026-01-02 HKT
發佈時間：22:32 2026-01-02 HKT

伊朗日益惡化的經濟狀況引發民眾大規模抗議，抗議活動持續近一周後，周四至少有6人喪生。美國總統特朗普警告伊朗當局不要殺害和平示威者，否則華盛頓「將出手相救」。

伊朗最高領袖哈梅內伊的一位高級顧問回應稱，特朗普應該「謹慎行事」，並警告稱美國干預可能引發中東地區的混亂。

相關新聞：伊朗幣大貶值至140萬兌1美元！引爆全國示威釀數死

特朗普周五在Truth Social網站上發文表示：「如果伊朗像往常一樣槍擊並暴力殺害和平示威者，美國將出手相救。」但他沒有透露更多細節，例如華盛頓可以對伊朗當局採取何種行動。

今年6月，美國根據特朗普的命令轟炸伊朗核設施。美國官員稱這些攻擊大大延緩了德黑蘭研發核武的進程，伊朗則否認。作為報復，伊朗向位於卡塔爾的一個美國主要軍事基地發射了導彈。

伊朗半官方的法爾斯通訊社報道，在西部城市阿茲納和庫赫達什特，分別有3人和1人喪生。人權組織Hengaw則表示，西南部城市洛爾德甘的抗議者與安全部隊發生衝突，2名示威者死亡。網傳影片顯示，抗議者與安全部隊的衝突中，有汽車被縱火焚燒。

伊朗官員先前稱，1名安全部隊成員周三在西部城市庫赫達什特被殺。但抗議者表示，死者是他們中的一員，被安全部隊槍殺。

抗議活動始於周日，起因是德黑蘭的商家對伊朗貨幣里亞爾在公開市場上對美元匯率的再次大幅下跌感到憤怒。到了周二，大學生也加入抗議活動，抗議活動蔓延至多個城市，人們高喊口號，反對該國的神權統治者。許多抗議者此後一直呼籲結束哈梅內伊的統治。有些人表示，他們希望恢復君主制。總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）表示，他將聽取抗議者的「合理訴求」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
7小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
8小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
12小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
4小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
13小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
7小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
7小時前
宏福苑大火｜火災逾一個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救兩貓 人寵團聚迎新年
宏福苑大火｜火災逾一個月現奇蹟 愛協聖誕元旦救兩貓 人寵團聚迎新年
突發
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT