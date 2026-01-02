Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油輪追逐戰｜美追截赴委內瑞拉油輪近2周船身突畫「俄國旗」俄要美停手

即時國際
更新時間：20:29 2026-01-02 HKT
發佈時間：20:29 2026-01-02 HKT

美國海岸防衛隊緊盯受制裁油輪「貝拉1號」（Bella 1）近2周，油輪船身上突然出現了一面俄羅斯國旗的圖像。路透社報道指出，俄羅斯出面要求美方停止追蹤。

「貝拉1號」原本正在前往委內瑞拉，美國財政部稱這艘船與伊朗有關。12月21日，美軍在加勒比海域試圖攔截「貝拉1號」時，這艘超大型原油運輸船掉頭拒絕美方登船檢查，並一路衝出委內瑞拉海域，向着大西洋公海疾馳。美國海岸防衛隊的艦艇一直緊盯，雙方始終保持在800米左右的距離。

美媒指出，特種部隊原本已做好強行登船的萬全準備，但一直在等待白宮最終授權。然而，船身上突然出現一面粗糙繪製的俄羅斯國旗後，整個局勢變得複雜化。

根據《聯合國海洋法公約》（UN Convention on the Law of the Sea），海岸警衛隊有權扣押無國籍或涉嫌欺詐的船隻。在追蹤行動開始時，海岸防衛隊發現船上掛假旗，因此特朗普政府認為它「無國籍」，可以依據法院命令進行查封。

這艘油輪後來試圖宣稱受到俄羅斯保護，近日以新名稱「馬里納拉號」（Marinera）出現在俄羅斯官方船舶登記冊上，母港為黑海沿岸的索契（Sochi）。據報俄方已透過正式外交途徑，要求美方停止攔截。

「貝拉1號」由一間土耳其公司持有，因代表真主黨（Hezbollah）、也門胡塞武裝（Yemeni Houthis）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps）等恐怖組織運輸伊朗石油而受到美國制裁。該油輪被認為是用於運輸來自俄羅斯、伊朗和委內瑞拉受制裁石油的所謂「影子船隊」的一部分。

美國海岸防衛隊早前已接連扣押2艘與委內瑞拉有關的油輪。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
7小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
6小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
10小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
11小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
3小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
12小時前
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
5小時前