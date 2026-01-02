油輪追逐戰｜美追截赴委內瑞拉油輪近2周船身突畫「俄國旗」俄要美停手

美國海岸防衛隊緊盯受制裁油輪「貝拉1號」（Bella 1）近2周，油輪船身上突然出現了一面俄羅斯國旗的圖像。路透社報道指出，俄羅斯出面要求美方停止追蹤。

「貝拉1號」原本正在前往委內瑞拉，美國財政部稱這艘船與伊朗有關。12月21日，美軍在加勒比海域試圖攔截「貝拉1號」時，這艘超大型原油運輸船掉頭拒絕美方登船檢查，並一路衝出委內瑞拉海域，向着大西洋公海疾馳。美國海岸防衛隊的艦艇一直緊盯，雙方始終保持在800米左右的距離。

美媒指出，特種部隊原本已做好強行登船的萬全準備，但一直在等待白宮最終授權。然而，船身上突然出現一面粗糙繪製的俄羅斯國旗後，整個局勢變得複雜化。

根據《聯合國海洋法公約》（UN Convention on the Law of the Sea），海岸警衛隊有權扣押無國籍或涉嫌欺詐的船隻。在追蹤行動開始時，海岸防衛隊發現船上掛假旗，因此特朗普政府認為它「無國籍」，可以依據法院命令進行查封。

這艘油輪後來試圖宣稱受到俄羅斯保護，近日以新名稱「馬里納拉號」（Marinera）出現在俄羅斯官方船舶登記冊上，母港為黑海沿岸的索契（Sochi）。據報俄方已透過正式外交途徑，要求美方停止攔截。

「貝拉1號」由一間土耳其公司持有，因代表真主黨（Hezbollah）、也門胡塞武裝（Yemeni Houthis）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps）等恐怖組織運輸伊朗石油而受到美國制裁。該油輪被認為是用於運輸來自俄羅斯、伊朗和委內瑞拉受制裁石油的所謂「影子船隊」的一部分。

美國海岸防衛隊早前已接連扣押2艘與委內瑞拉有關的油輪。