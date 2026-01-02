丹麥首相新年講話 不點名批美國企圖強佔格陵蘭
更新時間：18:09 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:09 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:09 2026-01-02 HKT
丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）發表新年講話時，不點名批評美國，稱丹麥「最親密的盟友」，「施壓企圖接管另一個民族」。她稱丹麥不尋求任何衝突，但無論發生什麼事，都將堅守是非原則。
美國總統特朗普自今年一月重返白宮後就揚言要「奪取格陵蘭」，上周才剛任命路易斯安那州州長蘭德里擔當「美國格陵蘭島特使」，再次表示美國「必須得到格陵蘭」。此舉引發歐盟、挪威、丹麥和格陵蘭方面的批評。
弗雷澤里克森在講話中談及民生、經濟等議題，並提到格陵蘭島面臨的壓力。她說，過去一年，丹麥一直面對「最親密盟友」的「威脅、施壓以及居高臨下的言辭」，指出對想「接管另一個國家、另一個民族」，「彷彿那是可以買來並佔有的東西」。
格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島，屬於丹麥殖民地，國防和外交事務由丹麥政府掌管，但享有高度自治權。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。
