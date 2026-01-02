美洲獅襲擊 | 科羅拉多行山女子遇襲 倒斃山林步道

美國科羅拉多州發生當地25年來首宗涉美洲獅的致命襲擊事故，一名女子在該州北部獨自行山時，遇到美洲獅襲擊身亡。而美洲獅襲擊事件十分罕見，科羅拉多州對上一宗同類事故在1999年發生，當時一名3歲孩童被美洲獅襲擊身亡。

當局稱，一名女子元旦日在科羅拉多州北部山區獨自行山時，突遭美洲獅襲擊。當天接近中午時分，2名行山客在克羅西爾山步道一段偏僻的路段上，發現一名女子倒臥在地，附近發現一隻美洲獅。

科羅拉多州估計有3800至4400頭美洲獅。美國國家公園服務

事發於洛磯山國家公園東入口附近。洛磯山國家公園官網

2行山客圖施救不果

2人向美洲獅投擲石塊，試圖將其驅離，以便救助女子。其中一名一人是醫生，他立即對該名女子進行檢查，但發現她已無脈搏。

州公園和野生動物管理局范胡斯表示，野生動物官員其後在該地區發現2隻美洲獅，並將其擊斃。

事發於格倫黑文小鎮以南的山區，距離埃斯蒂斯帕克東北方約7英里，被認為是通往洛磯山國家公園東入口的門戶。

擊斃2獅 續搜索其他美洲獅

范胡斯說，對該地區其他美洲獅的搜尋仍在進行中。她說，是否擊斃任何發現的美洲獅，將視具體情況而定。

而在疑似攻擊發生的森林地區，經常有人目擊美洲獅出沒，但近期沒有記錄在案的美洲獅襲擊人類事件。

97年10歲男童國家公園遇襲亡

除了1999年發生涉及美洲獅襲擊的致命事故外，1997年，一名10歲男童和家人在洛磯山國家公園行山時，遭一頭美洲獅拖走，其後被發現遭攻擊身亡。

去年在加州北部，兩兄弟遭到一頭獅子的跟蹤和攻擊，他們試圖擊退獅子，但最終其中一人被獅子咬死。

美洲獅體重可達130磅（60公斤），體長超過6呎（1.8公尺），主要以鹿為食物。

科羅拉多州估計有3800至4400頭美洲獅，牠們在該州被列為大型獵物，可以狩獵。