超級流感 | 全美累計750萬人染疫逾3100死 H3N2變種成主流

美國爆發超級流感危機，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）截至12月20日的統計，全美本季估計已累計750萬人染疫、8.1萬人住院，死亡人數突破3100人。目前疫情仍無放緩跡象，全美多數地區的流感活動已進入「高強度」甚至「極高強度」警戒。

在海外引發大規模感染

今次疫情的元兇主要為A型流感（H3N2），而基因定序顯示，一種名為subclade K的新型變異株正主導全美疫情。該變異株先前在海外引發大規模感染後被冠上「超級流感」之名。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）博士指出，流感季節尚處於初期，病例增長速度之快令人擔憂。

新型變異株挑戰免疫力

奧斯特霍姆承認「這是一個與我們往年所見不同的新型變異株系，確實挑戰我們之前的免疫力」。

儘管目前的流感疫苗並未包含此特定變異株，但醫學專家強調，既有疫苗中的相關抗原在臨床上仍展現出良好的交叉保護力，能有效預防轉向重症。

奧斯特霍姆認為，雖然疫苗並非百分之百的「免死金牌」，但它依然是預防重症與降低死亡風險的最強防線，因為病毒正在橫掃全美，「現在接種，還來得及救命。」

