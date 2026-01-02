Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首次隨金正恩參謁錦繡山太陽宮 凸顯金主愛接班地位 父女親密互動成焦點

更新時間：11:19 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:19 2026-01-02 HKT

北韓領袖金正恩女兒金主愛首次公開參謁安放有祖輩領導人遺體的錦繡山太陽宮。南韓傳媒分析，在北韓勞動黨九大即將召開之際，金主愛隨父母參謁錦繡山太陽宮，或是對接班問題釋放的重要政治訊號。去年9月，金主愛亦隨同金正恩一同前往北京，這是她首次公開出訪。此外，金正恩和女兒的親密互動再次成為焦點。

據朝中社2日報道，在2026年新年到來之際，金正恩前一日前往錦繡山太陽宮參謁，黨中央、最高人民會議常任委員會、內閣以及國防省主要幹部隨同出席。

北韓三池淵旅遊區5酒店落成 金正恩攜愛女視察

北韓官媒鏡頭捕捉到金主愛親吻父親的畫面。朝鮮中央電視台
金正恩一直牽著女兒之手。法新社
金主愛（中）隨父母觀看新年表演節目。法新社
金正恩偕女兒出席新年活動，滿臉笑容。路透社
站第一排中央位置

雖然報道未提及金主愛陪同參拜的內容，但從報道圖片中可見，金正恩與夫人李雪主、金主愛站在第一排，金主愛站在中央位置。

錦繡山太陽宮安放有金日成和金正日遺體，被視為象徵朝鮮體制正統性的場所。這是金主愛自2022年起在當地傳媒開始亮相以來，首次公開前往此地參謁。

自2012年執政後，金正恩幾乎每年元旦都參謁太陽宮，而2018年、2024年和2025年未露面，今年則攜女亮相。南韓韓聯社推測，此舉可能傳遞出接班問題方面的重要資訊。

金主愛近期時常和父親一同出現在螢光幕前，外界認為，金正恩可能有意讓她當接班人。

親吻父親臉龐

而在北韓的跨年盛典上，金正恩和女兒的互動再次成為焦點，年僅13歲的金主愛與父親親暱，官媒鏡頭還捕捉到「父女親吻」畫面，引發熱議。

在周三跨年夜，平壤五一體育場舉版盛大的新年慶祝活動，從北韓官媒《朝鮮中央電視台》畫面可以看到，金主愛穿著和父親同款皮革大衣亮相，晚會上坐在父母親的中間，一同欣賞節目演出。

鏡頭捕捉到父女時而牽手、時而咬耳朵，跨年倒數喊到零時，金主愛還起身一手拖住父親臉龐親吻，讓金正恩笑得合不攏嘴。相比之下，李雪主出鏡次數少許多。

