壽司郎之亂翻版 | 連鎖居酒屋日男「對嘴飲醬油」 照片瘋傳業者急聲明

即時國際
更新時間：10:49 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:49 2026-01-02 HKT

曾引發日本大眾關注的壽司郎「舔瓶案」，類似事年疑再次上演，一名男子在日本連鎖居酒屋養老乃瀧內對嘴飲醬油瓶，該照片於12月29日上傳Instagram後，被瘋狂轉發，引起網民熱議，店家要緊急回應。

養老乃瀧於12月29日發出官聲明指出，近期在社交平台上流傳一張顧客似乎在店內對著醬油瓶喝醬油的照片，公司已注意，並採取緊急應對措施，為顧及衛生安全，已全面回收並更換店內所有醬油瓶。

這名男子在養老乃瀧內對嘴飲醬油。X@108takapi_new
店家急發聲明，指為顧及衛生安全，已全面回收並更換店內所有醬油瓶。J-CAST
2023年1月，一段17歲高中生在壽司郎餐廳舔醬油瓶，並將口水塗在迴轉壽司上的影片在網上瘋傳。X@takigare3
SUKIYA一名女顧客拿起桌上的透明水壺，直接「嘴對嘴」開始飲用。X/GC5R5OGIKgV0yvz
聲稱自攜 店家急撤全部醬油瓶

聲明還提到，發文人聲稱，圖中是他自帶的醬油並非店內提供。然而，當地傳媒與該店聯繫時，他們表示雖然知道這位發文人曾到訪店內，但目前無法確認他自帶的醬油是否為店內提供，因此無法給出明確答覆。

事件發酵後，養老乃瀧強調，該店一向將顧客安全及衛生放在首位，並表示不允許顧客自備醬油用品進入餐廳用餐，將與相關人員進一步交涉，一旦確認行為確實危及門市衛生或顧客安全，會配合採取包括民事或刑事等嚴厲措施。

該店家同時向客人致歉，強調將加強防範措施，以確保用餐環境安心可靠。

高中生壽司郎餐廳狂舔醬油瓶

今次風波令外界聯想起引起大眾關注的「壽司郎之亂」。2023年1月，一段17歲高中生在壽司郎餐廳舔醬油瓶，並將口水塗在迴轉壽司上的影片在網上瘋傳，讓業界重視防範類似惡作劇。

去年2月，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」也遭殃，有一名女客人用餐時，竟拿起店內提供的水壺「嘴對嘴」狂灌，並把過程拍下上傳到社交平台，結果馬上掀起軒然大波，食安疑慮令網民揚言「再也不去吃」，無辜的業者見狀也決定報警，給該名女子教訓。

