伊朗幣大貶值至140萬兌1美元！引爆全國示威釀數死

伊朗因生活成本上漲及貨幣貶值引發的反政府示威愈演愈烈，動盪局勢已由首都德黑蘭蔓延至全國多個城市。據多方消息證實，示威引發的暴力衝突已導致多人死亡，其中包括一名親政府民兵成員。受經濟危機衝擊，伊朗中央銀行行長法爾津（Mohammad Reza Farzin）已宣布請辭，議會亦否決了政府提出的財政支出方案，令佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）政府面臨嚴峻挑戰。

示威蔓延全國 警局遭縱火

自上週日商戶發起罷市以來，示威活動在過去數日顯著升級。在西部洛雷斯坦省，有激進示威者闖入警察局與軍警爆發激烈衝突，並焚燒警車，造成至少3人死亡、17人受傷。此外，中部伊斯法罕省及西部城市庫赫達什特亦分別傳出死傷。週二起，至少10間大學的學生響應加入抗議，令運動由單純的經濟訴求演變成全國性的反政府風暴。

首名安全部隊成員殉職 局勢恐再升級

美聯社報導指，一名隸屬革命衛隊的21歲志願民兵在維護秩序時被殺，這是自抗爭爆發以來首宗安全部隊死亡個案。當局強調死者是被「暴徒」殺害，外界擔心這可能成為伊朗政府採取更強硬鎮壓行動的導火線。雖然德黑蘭目前的示威強度有所放緩，但其他省份的動亂仍未平息。

貨幣貶值淪廢紙 商販歇業抗爭

此次動亂的核心在於伊朗貨幣里亞爾（IRR）跌至歷史新低。過去一年，里亞爾兌美元貶值超過三分一，目前已跌至1美元兌140萬里亞爾的駭人水平。雙位數的通脹導致基本物資嚴重短缺且售價高昂，民眾購買力被徹底摧毀。在德黑蘭著名的大巴扎（Grand Bazaar）商圈，因貨幣失去價值，大批商販選擇歇業抗議，人群因買不到物資而在街頭聚集叫喊，最終演變成大規模遊行。

改革派總統試圖緩和：不解決生計會落地獄

面對自2022年「艾米尼之死」以來最大規模的挑戰，改革派總統佩澤希齊揚試圖採取溫和立場。他公開承認示威者的訴求合理，並直言：「從伊斯蘭教的角度來看，如果不解決人民的生計問題，最終將會落地獄。」然而，伊朗總檢察長雖稱和平抗議合法，但警告任何企圖製造混亂的行為都將遭到果斷回應。

分析指，雖然目前抗議強度仍不及2022年的規模，但經濟崩潰引發的深層怨氣若無法透過談判化解，伊朗局勢恐進一步失控，甚至波及政權穩定。