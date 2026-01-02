東京父母元旦往神社參拜 3歲兒從九樓陽台墮亡 疑因一誤判釀悲劇

日本東京新宿區於元旦凌晨發生一宗令人心碎的悲劇。一名年僅三歲的男童，在父母外出進行新年參拜（初詣）期間，疑因從九樓住家陽台墜落，送醫搶救後最終不治。這宗悲劇在歡慶新年的氛圍下發生，引起當地社會極大震動及對兒童安全的廣泛討論。

目擊者揭發 身上多處出血

事發於周三（1日）凌晨約1時30分，一名住戶在新宿區一棟13層高的公寓大樓外發現一名幼兒倒臥地上，身上有明顯出血及傷痕，大驚下立即報警。警方到場後，確認事主為住在該大樓九樓的3歲男童。雖然救護人員隨即將其送院，惟傷勢過重，最終宣告不治。

「孩子已睡」成奪命誤判

據日本警方初步調查，男童在事發時獨自一人留在家中。其父母向警方供稱，他們在凌晨時分外出前往神社進行元旦「初詣」參拜。兩人表示，出門前已反覆確認孩子進入熟睡狀態，認為短暫離開並無大礙。豈料返家後發現露台窗戶敞開，才驚覺愛兒已發生意外。警方正調查陽台是否放置了可供攀爬的雜物，以及單位是否具備足夠的安全防護。

在日本傳統中，「初詣」固然重要，但絕非必須在凌晨進行的儀式。事實上，大部分家庭會選擇在日間或1月2、3日才前往參拜。

這宗意外再次敲響兒童安全警鐘。新年祈求平安固然是美好祝願，但作為父母，保護孩子生命安全才是最基本的職責。目前警方仍在調查案件，尚未公佈會否對該對父母採取法律行動。