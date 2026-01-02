Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京父母元旦往神社參拜 3歲兒從九樓陽台墮亡 疑因一誤判釀悲劇

即時國際
更新時間：04:50 2026-01-02 HKT
發佈時間：04:50 2026-01-02 HKT

日本東京新宿區於元旦凌晨發生一宗令人心碎的悲劇。一名年僅三歲的男童，在父母外出進行新年參拜（初詣）期間，疑因從九樓住家陽台墜落，送醫搶救後最終不治。這宗悲劇在歡慶新年的氛圍下發生，引起當地社會極大震動及對兒童安全的廣泛討論。

目擊者揭發 身上多處出血

事發於周三（1日）凌晨約1時30分，一名住戶在新宿區一棟13層高的公寓大樓外發現一名幼兒倒臥地上，身上有明顯出血及傷痕，大驚下立即報警。警方到場後，確認事主為住在該大樓九樓的3歲男童。雖然救護人員隨即將其送院，惟傷勢過重，最終宣告不治。

「孩子已睡」成奪命誤判

據日本警方初步調查，男童在事發時獨自一人留在家中。其父母向警方供稱，他們在凌晨時分外出前往神社進行元旦「初詣」參拜。兩人表示，出門前已反覆確認孩子進入熟睡狀態，認為短暫離開並無大礙。豈料返家後發現露台窗戶敞開，才驚覺愛兒已發生意外。警方正調查陽台是否放置了可供攀爬的雜物，以及單位是否具備足夠的安全防護。

在日本傳統中，「初詣」固然重要，但絕非必須在凌晨進行的儀式。事實上，大部分家庭會選擇在日間或1月2、3日才前往參拜。

這宗意外再次敲響兒童安全警鐘。新年祈求平安固然是美好祝願，但作為父母，保護孩子生命安全才是最基本的職責。目前警方仍在調查案件，尚未公佈會否對該對父母採取法律行動。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
7小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
10小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
11小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
6小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
8小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
14小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
18小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
8小時前
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
時尚購物
13小時前