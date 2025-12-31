Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲率先迎接2026年 倒數前1小時先為邦迪海灘遇難者默哀

即時國際
更新時間：22:48 2025-12-31 HKT
發佈時間：22:48 2025-12-31 HKT

澳洲邦迪海灘槍擊案經過2周後，悉尼加強警力部署迎接盛大的煙花匯演，為新一年拉開序幕。4萬個煙花特效點亮了綿延7公里的港口沿岸建築和駁船，民眾聚集在標誌性的悉尼海港大橋和歌劇院倒數看煙花。

當地時間晚上11點，主辦單位先為邦迪海灘槍擊案遇難者默哀一分鐘。海港大橋亮起白燈，橋墩上投射出象徵猶太教的燭台（menorah）圖案。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊︱3英勇民眾阻止反遭毒手 老夫婦慘遭近距離射殺

悉尼市長：展望2026和平幸福

悉尼市長摩爾在活動開始前表示：「經歷了這座城市悲劇性的年末之後，我們希望新年夜能成為一個契機，讓大家團結一心，滿懷希望地展望和平幸福的2026年。」

一對父子槍手於12月14日，在光明節活動上在邦迪海灘上殺害了15人，是澳洲近30年來最嚴重的槍擊案，震驚全國。邦迪海灘傳統聖誕慶祝活動規模縮減，原定在那裏舉行的幾項新年活動也取消。

在通常會吸引超過百萬狂歡者的新年慶祝活動期間，約3000名警察部署在悉尼市內，部分警員配備長槍。

新南威爾士州州長明斯周三表示：「面對這種可怕的罪行，我們必須表現出不屈不撓的精神，表明我們不會被這種恐怖主義嚇倒，也不會改變我們在這座美麗城市中的生活方式。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
5小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
8小時前
油麻地除夕奪命車禍 食環署清潔女工捱重型貨車撞斃 六旬司機涉危駕被捕
突發
12分鐘前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
4小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
10小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
6小時前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
14小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT