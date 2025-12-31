澳洲率先迎接2026年 倒數前1小時先為邦迪海灘遇難者默哀

澳洲邦迪海灘槍擊案經過2周後，悉尼加強警力部署迎接盛大的煙花匯演，為新一年拉開序幕。4萬個煙花特效點亮了綿延7公里的港口沿岸建築和駁船，民眾聚集在標誌性的悉尼海港大橋和歌劇院倒數看煙花。

當地時間晚上11點，主辦單位先為邦迪海灘槍擊案遇難者默哀一分鐘。海港大橋亮起白燈，橋墩上投射出象徵猶太教的燭台（menorah）圖案。

悉尼市長：展望2026和平幸福

悉尼市長摩爾在活動開始前表示：「經歷了這座城市悲劇性的年末之後，我們希望新年夜能成為一個契機，讓大家團結一心，滿懷希望地展望和平幸福的2026年。」

一對父子槍手於12月14日，在光明節活動上在邦迪海灘上殺害了15人，是澳洲近30年來最嚴重的槍擊案，震驚全國。邦迪海灘傳統聖誕慶祝活動規模縮減，原定在那裏舉行的幾項新年活動也取消。

在通常會吸引超過百萬狂歡者的新年慶祝活動期間，約3000名警察部署在悉尼市內，部分警員配備長槍。

新南威爾士州州長明斯周三表示：「面對這種可怕的罪行，我們必須表現出不屈不撓的精神，表明我們不會被這種恐怖主義嚇倒，也不會改變我們在這座美麗城市中的生活方式。」