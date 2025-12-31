肢體接觸｜女博士生指控性騷擾 新加坡著名學者陳小元遭炒魷

新加坡國立大學醫學院和工程學院終身講席教授陳小元（Shawn Xiaoyuan Chen），因被指涉及性不端行為，經校方紀律小組裁定有罪後遭解僱。陳小元否認所有指控，並表示將提出上訴，希望挽回教職。

陳小元是國際知名的分子影像學和納米醫學專家。新加坡大學楊潞齡醫學院發言人證實，陳小元涉違反大學員工行為準則，僱傭合約根據規定被終止。

否認指控將提出上訴

據《聯合早報》報道，事件源於一名女博士生於2025年6月25日向大學投訴，指控陳小元行為不當。校方隨後展開內部調查，並在10月30日舉行相關聽證會。完成調查後，校方決定終止陳小元的終身教授職位。投訴人已轉至大學另一所實驗室。

投訴人早前在社交媒體發的貼文內容顯示，陳小元在數個月內多次與投訴人發生肢體接觸，令當事人造成不適，讓她感到被冒犯及受到精神困擾。校方認為終止僱傭關係是適當的處理方式。

陳小元則指投訴人在社交媒體上公布校方的保密信函，對他的個人聲譽和職業發展造成嚴重且不可逆的傷害，已經報警。

陳小元畢業於南京大學，1999年獲美國愛達荷大學博士學位，曾任美國國立衛生研究院高級研究員，科研方向主要包括體外診斷、體內成像、基於藥物的納米載體以及診療一體化。

他還是美國華裔核醫學與分子成像學會（CASNMMI）前任會長，美國核醫學與分子影像學會（SNMMI）放射性藥物科學理事會（RPSC）前任會長，美國華裔納米醫學與納米生物技術學會（CASNN）前任會長。