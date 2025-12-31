諾如病毒｜日本仙台市「力壽司」集體食物中毒 28客食魚生壽司出事

日本仙台市一家壽司店發生食物中毒，28名男女顧客食用包括魚生的套餐後不適，發現受諾如病毒感染。仙台市政府勒令餐廳停業3天。

涉事餐廳名為「力壽司」（Chikara Sushi），位於宮城野區二重人町。當局表示，12月26晚光顧的3組客人，吃了同款套餐包含刺身、壽司等食物，合共28名年齡20餘歲至50餘歲的男女，用餐後出現腹瀉、嘔吐等症狀。患者糞便中驗出諾如病毒。

由於所有患者都吃過該餐廳的食物，仙台市認定是店家的料理出事，導致集體食物中毒，勒令停業3天，從12月31日至1月2日。

目前所有患者均已康復。仙台市呼籲市民徹底煮熟食物並對烹飪用具進行消毒，以防止諾如病毒傳播。