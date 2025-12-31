Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1998年美國人「預測2025」 猜中5件事 3樣未實現

即時國際
更新時間：16:52 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:52 2025-12-31 HKT

1998年，經典荷里活電影《鐵達尼號》橫掃奧斯卡；美國時任總統克林頓的性醜聞震撼全國。當時市場調查公司蓋洛普（Gallup）與《今日美國》（USA Today）透過電話訪問1055名美國民眾，請他們大膽預測27年後，2025年的世界會變成怎樣。美媒趁2025年即將結束回顧當年的預測，部分結果出乎意料地精準。

準確預測「致命新疾病」

這些資料被保存在康乃爾大學洛珀中心的民調檔案中。當年的多數美國人認為，未來某位黑人將當選總統、同志婚姻會成為合法且普遍的制度，甚至會出現一種「致命的新疾病」，這些預測一一應驗。多數受訪者也正確推斷，一般民眾仍不太可能普遍進行太空旅行，外星生命也不會與人類建立接觸。

相關新聞：秘魯巫師2026年預測 | 特朗普出手終結馬杜羅 俄烏戰火難熄

然而，約三分之二的人原以為到了2025年，美國應該已出現女性總統、超過半數的人期待癌症會被治癒，61%的人相信人們「將能普遍活到100歲」，這些里程碑卻沒有實現。

回顧1998年秋季，約6成美國人表示對國家發展現況感到滿意；而在27年後的今天，民眾對未來的信心顯然更加複雜，滿意度暴跌至24%。

 
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
22小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
5小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
7小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
6小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組上樓取證帶走大量證物
突發
1小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
18小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
17小時前