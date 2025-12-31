1998年美國人「預測2025」 猜中5件事 3樣未實現

1998年，經典荷里活電影《鐵達尼號》橫掃奧斯卡；美國時任總統克林頓的性醜聞震撼全國。當時市場調查公司蓋洛普（Gallup）與《今日美國》（USA Today）透過電話訪問1055名美國民眾，請他們大膽預測27年後，2025年的世界會變成怎樣。美媒趁2025年即將結束回顧當年的預測，部分結果出乎意料地精準。

準確預測「致命新疾病」

這些資料被保存在康乃爾大學洛珀中心的民調檔案中。當年的多數美國人認為，未來某位黑人將當選總統、同志婚姻會成為合法且普遍的制度，甚至會出現一種「致命的新疾病」，這些預測一一應驗。多數受訪者也正確推斷，一般民眾仍不太可能普遍進行太空旅行，外星生命也不會與人類建立接觸。

然而，約三分之二的人原以為到了2025年，美國應該已出現女性總統、超過半數的人期待癌症會被治癒，61%的人相信人們「將能普遍活到100歲」，這些里程碑卻沒有實現。

回顧1998年秋季，約6成美國人表示對國家發展現況感到滿意；而在27年後的今天，民眾對未來的信心顯然更加複雜，滿意度暴跌至24%。