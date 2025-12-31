Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

擅自修補壁畫致耶穌似馬騮 西班牙「蝦碌」爆紅老婦逝世

即時國際
更新時間：12:19 2025-12-31 HKT
發佈時間：12:19 2025-12-31 HKT

西班牙老婦西門內斯（Cecilia Gimenez）因過度熱心，十多年前擅自修補教堂的耶穌壁畫，導致耶蘇面目全非。事件意外令教堂成為打卡熱點，帶旺堂地旅遊。意外在網上爆紅的西門內斯近日逝世，享年94歲。

無名小鎮變網紅景點

據中央社報道，西門內斯2012年在西班牙北部博哈（Borja）小鎮的教堂修補一幅耶穌畫像壁畫時失手，令耶蘇容貎嚴重失真，反似在臉上長出動物鬃毛，被當時許多媒體形容為像是猴子，引發網路熱議在網上出現大量惡搞圖。

西門內斯失手將耶蘇壁畫損毀，反成網上紅人。YouTube：Angel Petisme
蝦碌修補事件，意外令博哈小鎖成為網紅景點，事發翌年，吸引了5.7萬名遊客去這個一直鮮有觀光客的小地方。

日前，管理該幅意外成名的壁畫的聖母慈悲教堂（Sanctuary of Mercy）基金會，在社交平台發文，證實西門內斯在聖誕節後離世。

教堂基金會形容西門內斯是「2012年最知名人物之一」，並說她是「因為看到壁畫損壞嚴重，出於善意，決定重新上色」。

 

