委內瑞拉單日擊落9運毒機創紀錄　美軍首度轟炸境內製毒設施

中東與拉美局勢持續波動，委內瑞拉與美國在打擊販毒問題上展開新一輪軍事角力。委內瑞拉總統馬杜羅於30日宣佈，該國軍方在過去24小時內，接連截擊並擊落9架外國運毒飛機，刷新單日執法紀錄；而與此同時，美國總統特朗普亦首次證實，美軍已將打擊行動由海上延伸至委國陸上目標，炸毀其境內大型毒品設施。

稱海陸空全天候監視 馬杜羅：絕非罪犯平台

委內瑞拉總統馬杜羅在社交平台發文，形容玻利瓦爾國民武裝部隊在過去一日的行動取得巨大勝利。他指，空軍透過全時段監控發現異常，單日截獲9架運毒機，令2025年累計攔截數量增至39架。馬杜羅強調，委方已建立一套涵蓋陸、海、空的示範性打擊模式，並警告2025年將是打擊外敵與販毒集團的關鍵之年。

美國軍方周一在東太平洋國際水域襲擊一艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃2人。法新社

委內瑞拉總統馬杜羅在社交平台發文指，空軍透過全時段監控發現異常，單日截獲9架運毒機。法新社

美軍在海上掃毒的行動已增至107人死。路透社

委內瑞拉一處碼頭設施遭到美軍攻擊。路透社

軍方戰略作戰指揮官拉雷斯在通報中亦重申強硬立場，強調委內瑞拉領土主權不容侵犯，更不會成為跨國犯罪的溫床。他指出，毒品既不在委國生產加工，亦不在該國消費，軍方有責任確保國家不會淪為非法貨物的過境走私通道。

美方行動升級 首度空襲陸上製毒據點

然而，就在委方展示禁毒戰果的前夕，美國白宮方面亦有大動作。美國總統特朗普於29日表示，美方已針對委內瑞拉境內的大型毒品設施發動攻擊。外電引述分析指，這是美軍近期頻繁在海域攔截販毒船隻後，首度公開承認對委國境內的陸上目標實施武裝打擊。

此舉被視為華府加大對委內瑞拉施壓的信號。目前委美兩國對於禁毒主導權各執一詞，美方一直指責委國高層縱容毒品流向美國，而馬杜羅政府則斥之為軍事挑釁。隨著美軍行動由海上攔截轉向陸上定點清除，兩國在禁毒名義下的軍事對峙恐進一步加劇。