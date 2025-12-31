Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國女鐵人遭巨鯊噬拖入海 遺體一周後40公里外尋獲 生前曾為鯊魚辯護

即時國際
更新時間：05:26 2025-12-31 HKT
發佈時間：05:26 2025-12-31 HKT

美國加州日前發生一宗悲慘的鯊魚襲擊個案，一名資深女鐵人三項選手在與丈夫及泳友暢泳期間，突遭鯊魚叼走失蹤。經過長達六日的搜救，當局證實於上周六（27日）下午在聖克魯斯（Santa Cruz）附近的海岸尋獲其遺體。死者家屬悲痛證實消息，形容她的一生都奉獻給了熱愛的海洋。

死者證實為55歲的福克斯（Erica Fox），是一名經驗豐富的運動員。本月21日上午約11時半，她與丈夫范瑞瑟（Jean-Francois Vanreusel）及由她創辦的游泳俱樂部「Kelp Krawlers」約15名成員，在太平洋格羅夫（Pacific Grove）著名的情人點（Lovers Point）對開水域游泳。

事發時，有岸上的目擊者驚見一條巨鯊浮出水面，口中疑似叼著人類肢體，隨後迅速潛入深海。泳隊成員聞訊後倉促上岸並清點人數，赫然發現福克斯失蹤，其丈夫在岸上驚見愛妻消失，情緒激動。當局隨即展開大規模搜救，出動直升機及潛水員，惟首15小時搜索無果，一度暫停行動。

直到上周六下午2時許，救援隊伍在距離事發地點約30英里外的達文波特海灘（Davenport Beach）南面海域發現一具浮屍。福克斯的父親詹姆斯隨後向媒體證實死者為其女兒，並形容這是「令人心碎的發現」。

福克斯生前不僅是兩屆半鐵人三項（Half-Ironman）的參賽者，更連續20年參加著名的「逃離惡魔島」（Escape from Alcatraz）比賽。諷刺的是，福克斯生前非常熱衷於研究鯊魚，更曾公開為這類海洋掠食者辯護。2022年其泳隊隊友遭鯊魚咬至重傷時，她曾接受訪問稱不應使用「攻擊」一詞，應改用「事件」或「咬痕」。她當時感性地說：「當你潛入水中，你就進入了異國領土，我們只是海洋生態系統中謙卑的客人。」

太平洋格羅夫市市長尼克·史密斯（Nick Smith）發表聲明，對福克斯的離世表示沉痛哀悼，稱這宗悲劇深深打擊了這個小鎮社區。友人形容福克斯是一個如「明亮光芒」般溫暖的人，即便知道海洋風險，仍無畏地活出精彩人生。

