珠穆朗瑪峰「垃圾換按金」計畫失敗　改收清理費建設檢查站

尼泊爾一項讓珠穆朗瑪峰山友將垃圾帶下山換按金的計畫成效不彰，當局計劃修改規定，將按金改為不可退還的清理費，這筆錢將用於在第二營（Camp Two）設立檢查站，並派遣山地巡查員深入高海拔區巡查，確保山友確實攜帶垃圾下山。

尼泊爾首都加德滿都東北面的珠穆朗瑪峰大本營。資料圖片

根據原有的計畫，山友須繳交4000美元（約31100港元）的保證金，要將至少8公斤的垃圾帶下山才能退回。外界原本期望這項計畫能解決世界最高峰嚴重的垃圾問題，據指山上堆積的垃圾達50公噸。然而計劃實施11年，垃圾依然不減。

高海拔營區垃圾無人清

尼泊爾觀光部及登山局官員向英國廣播公司（BBC）表示，多年來其實大部分保證金都退回，但山友帶下山的垃圾大多來自低海拔營地，污染最嚴重的高海拔營區問題卻沒有改善。

登珠穆朗瑪峰。 資料圖片

雪巴人次仁（Tsering Sherpa）指出，一名山友在為期約6週的適應與攀登過程中，平均會產生最多12公斤垃圾，計劃只要求帶回8公斤原本就不夠。此外，主管單位也承認缺乏監督是最大挑戰。

「垃圾換按金」要求太低

次仁說：「多數人只會從高海拔營地帶回氧氣瓶，至於帳篷、鐵罐、包裝食品或飲料盒等，大多都留在山上，所以才會看到這麼多垃圾堆積。」

觀光部官員表示，新規定將向山友收取一筆不可退還的清理費用，金額預計維持每人4000美元，待國會通過後實施。這筆錢將用於在第二營（Camp Two）設立檢查站，並派遣山地巡查員深入高海拔區巡查，確保山友確實攜帶垃圾下山。

新方案也將納入近期推出的5年山區清理行動計畫。觀光部表示，計畫的目的是「立即解決山區垃圾的迫切問題」。當地雪巴人社群對新規定表示歡迎，指出過去的保證金制度從未真正處罰過違規者。